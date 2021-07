Recientemente se celebró el primer aniversario de Ghost of Tsushima. A un año del lanzamiento del juego original, Sucker Punch y PlayStation están listos para entregarnos una versión del amado título, la cual no solo incluirá una serie de actualizaciones gráficas y técnicas, sino que nos dará la oportunidad de experimentar una nueva historia, algo que podemos ver en todo su esplendor en el nuevo tráiler de Ghost of Tsushima Director’s Cut.

Esta nueva versión del juego nos dará la oportunidad de explorar la isla de Iki, la cual es el hogar de un grupo de mongoles bastante peligrosos, así que Jin tendrá que liberar esta tierra de los enemigos que la acechan. Esta es la descripción que ofrece Patrick Downs, escritor sénior en Sucker Punch Productions, respecto a esta historia:

“El viaje de Jin comienza cuando descubre que una misteriosa tribu mongol se ha afianzado en Iki. Están dirigidos por una chamán venerado llamado Ankhsar Khatun, conocido por sus seguidores como “el Águila”. Como khatun y chamán, no solo es una conquistadora de naciones, sino también una pastora de almas. Y el peligro que representa para Jin y su gente no se parece a ninguno que hayan enfrentado. La única forma de contrarrestar esta amenaza es que Jin regrese a la isla Iki. Ha estado allí una vez antes. Y al enfrentarse a un enemigo nuevo y peligroso, se verá obligado a enfrentar viejos miedos y desenterrar traumas profundamente enterrados. Mientras exploras una nueva isla y luchas contra nuevas amenazas, también te adentrarás en el oscuro pasado del clan Sakai”.

La isla de Iki es un territorio hostil lleno de ladrones, delincuentes, mongoles y más peligros que acechan a Jin. Afortunadamente, el samurái no estará solo, ya que nuevos aliados ayudarán al solitario guerrero en su misión para liberar este territorio de los peligros presentes.

Ghost of Tsushima Director’s Cut llegará a PS4 y PS5 el próximo 20 de agosto. Puedes conocer más sobre las novedades técnicas y el precio de este juego aquí. De igual forma, este juego llegó a la cima de lo más vendido del PS5 en Amazon.

Vía: PlayStation