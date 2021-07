Ghost of Tsushima Director’s Cut ya es el juego más vendido de PS5 en Amazon

Tras varios rumores y filtraciones, la semana pasada se anunció que Ghost of Tsushima tendrá una Director’s Cut, la cual no solo ofrecerá una serie mejoras técnicas para PS4 y PS5, sino que tendrá contenido adicional. Esta nueva versión del aclamado juego de 2020 ha cautivado a los jugadores, al grado de posicionar esta edición en el primer puesto de lo más vendido en Amazon.

Aunque aún estamos a un mes de distancia de este título, durante el fin de semana Ghost of Tsushima Director’s Cut llegó a posicionarse en el primer puesto de los productos de PS5 más vendidos de Amazon en Estados Unidos. Actualmente este título sigue siendo el juego más buscado de esta plataforma, pero su posición general ha decaído un poco.

Pese a su popularidad, Ghost of Tsushima Director’s Cut no se escapa de las controversias. Debido a su complicado sistema de mejora entre PS4 y PS5, así como su precio de $69.99 dólares, algunos jugadores han comenzado una campaña de sabotaje para que el público no compre este título. Sin embargo, y como ya lo vieron, esto no ha funcionado.

Ghost of Tsushima Director’s Cut estará disponible en PS4 y PS5 el próximo 20 de agosto, y aquí puedes checar más información sobre este título.

Vía: Amazon