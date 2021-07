Probamos los tenis de That’s It x Dragon Ball, y aquí te decimos qué nos parecen

El mundo de la moda cada vez se expande más y más a diferentes ámbitos. Desde colaboraciones con videojuegos, películas del momento y, por supuesto, anime. Es así que hace tiempo se anunció que That’s It, una compañía reconocida por su trabajo en el mercado de los tenis, tendría una serie especial basada en Dragon Ball Z, en donde los fans de la obra de Akira Toriyama podrían tener la oportunidad de lucir de gran forma y demostrar su pasión por este trabajo. De esta forma, recientemente tuve la oportunidad de probar los siete diferentes modelos, y aquí te digo qué tal están.

La colaboración entre Dragon Ball Z y That’s It nos presenta siete diferentes modelos de tenis, cada uno basado en un personaje diferente del anime. En esta ocasión tenemos diseños inspirados en Goku, Vegeta, Gohan, Piccoro, Freezer, Cell y Majin Buu. Lo mejor de todo esto, es que cada modelo tiene una serie de detalles especiales que son atractivos al ojo y esconden referencias a estos personajes.

Aunque cada par tiene elementos distintos, todos comparten una serie de detalles, como las caras de los personajes en diferentes partes, o el logo de Dragon Ball Z en la plantilla. Si bien estamos acostumbrados a que este tipo de colaboraciones griten a los cuatro vientos cuáles son sus inspiraciones, That’s It ha creado una serie de modelos discretos que, más que decorar cada rincón del tenis, nos ofrece detalles interesantes que todos los fans de la serie podrán reconocer a distancia, pero sin ser tan llamativos como uno lo podría esperar.

Por ejemplo, el modelo de Vegeta, mi favorito, tiene detalles de color azul, negro y amarillo en los costados y en la parte delantera, las cuales combinan a la perfección con el tono blanco que domina en el modelo. Esto es una referencia a la armadura clásica que portó este personaje cuándo llegó a la tierra por primera vez. Esto, junto a una frase escrita en japonés a los costados de cada tenis, hacen que el modelo luzca excepcional, logre ser un gran guiño para los fans, y esté a la par de otros trabajos que son una combinación entre algo que se podría usar de forma casual y que bien podría llevar a las fiestas y presumir.

Otro de los modelos que logran capturar de gran forma el diseño de los personajes de Akira Toriyama, es el de Cell. Como lo pudieron adivinar, estos tenis son de color verde, pero en la entre suela se puede notar y sentir un material que es una representación de las escamas de este villano. Una vez más, la mayor parte del diseño es discreto, pero con una serie de detalles impresionantes para todos los fans. En general, esa es la intención de esta colección.

Cada modelo tiene detalles únicos que los hacen resaltar, como la entre suela más elevada que nos ofrece el par de Goku y Gohan, o la falta de cordones en el diseño de Piccoro, una referencia a su vestimenta, y que se sienten muy similar a unos Vans. De igual forma, si buscas algo más tradicional, el trabajo que se hizo con Freezer y Majin Buu será algo que aquellos que siempre han usado Converse podrán poner sus pies sin problemas de tamaño.

Ahora, en cuanto a la comodidad, este aspecto siempre variará entre personas dependiendo de su pie. Sin embargo, los siete modelos se sienten de maravilla. Al probar un nuevo tenis, es una garantía encontrar tal vez uno o dos detalles que no siempre se sienten tan bien. Al pasar casi una semana probando cada modelo, puedo decir que todos los problemas que sentí al inicio, desaparecieron en cuestión de horas de uso. Los diseños de Cell, Freezer, Gohan, Vegeta y Goku se sienten de maravilla y son muy fáciles de poner. Respecto a Majin Buu y Piccoro, hubo un par de aspectos que no fueron de mí agrado, aunque probablemente esto tenga que ver más con mis pies.

Junto a estos diseños, cada tenis viene acompañado con dos pines de las esferas del dragón, cada una simbolizando el número de esta colección. De igual forma, las cajas en las que vienen empaquetados estos modelos se pueden convertir en un objeto que todos los fans del anime pueden guardar por años.

Actualmente la colección de That’s It con Dragon Ball Z está disponible en México por medio de Liverpool, y el precio de cada modelo se encuentra entre los $999 pesos y los $1,399 pesos, lo cual no solo los pone al nivel de unos tenis similares, sino que sus precios son baratos en comparación con otras colaboraciones de este tipo. No importa cuál diseño obtengas, tendrás calidad, estilo, y comodidad en tus pies en todo momento. Solo asegúrate de elegir bien el número y listo.