Nintendo aclara rumores sobre el Switch OLED

Hace un par de días surgió un reporte por parte, en donde se mencionaba que el costo de producción del Switch OLED solo sería de aproximadamente $10 dólares más que el modelo actual. De esta forma, recientemente Nintendo aclaró estos comentarios, y señaló que esta información es incorrecta.

Por medio de su cuenta oficial en Twitter, Nintendo negó los reportes en donde se mencionaba que los bajos costos de producción del Switch OLED dejaría un mayor margen de ingresos. Esto fue lo que se comentó al respecto:

We also want to clarify that we just announced that Nintendo Switch(OLED Model) will launch in October, 2021, and have no plans for launching any other model at this time. (2/2)

— 任天堂株式会社(企業広報・IR) (@NintendoCoLtd) July 19, 2021