GTA V revela novedades para PS5 y Series X|S

GTA V llegará a PS5 y Xbox Series X|S el próximo mes de noviembre. Aunque por el momento no se han compartido muchos detalles relacionados con las mejoras gráficas y técnicas de esta versión, recientemente se reveló una de las novedades que tendrá el apartado Online, la cual será una exclusiva de las consolas de actual generación.

Por medio de un tweet, Rockstar ha confirmado que los jugadores podrán personalizar sus carros en GTA Online. Esto no se limitará solo al aspecto visual, sino que será posible hacer más rápido un vehículo, o agregarle un beneficio adicional. Esto fue lo que se comentó:

When GTA Online launches on PlayStation 5 and Xbox Series X|S later this year, select vehicles will be upgradable with all new speed improvements and more.

These special upgrades will be available only on PS5 and Series X|S versions of GTAV — stay tuned for more details. pic.twitter.com/R9SS2miSC8

