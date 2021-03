Hands On – ¡Ya estamos jugando NieR Replicant ver.1.22474487139…!

El oscuro RPG

El mundo de los juegos de rol es uno de los más amplios que puedes encontrar en la historia del medio. A pesar de que ha atravesado por momentos complicados, la realidad es que los RPG nos han acompañado de manera constante básicamente desde que los videojuegos vieron la luz por primera vez. Debido a esto, la cantidad de propuestas y experimentos que hay dentro del género es verdaderamente gigantesca, por lo que es muy fácil perderse tal o cual título. En 2010, Square Enix se animaba a publicar en América un oscuro título bajo el nombre de NIER, el cual, nacía como un spinoff de una serie igualmente desconocida llamada Drakengard. Todo esto cambió de manera radical cuando en 2017, se volvió a confiar en toda la excentricidad de Yoko Taro, solo que en esta ocasión, trabajando de manera directa con los genios de Platinum Games. El increíble NieR Automata dio vida a una nueva base de fanáticos, asunto que ahora, con NieR Replicant ver.1.22474487139… se intentará capitalizar. Llevamos ya varias horas con este juego y a continuación te presentamos nuestras impresiones iniciales para que sepas qué puedes esperar de él.

Creo que antes de pasar a contarte cómo han sido estas primeras horas con esta especie de remake / remastered, es importante aclarar de donde viene, pues me parece, existe mucha confusión al respecto. En 2010 en Japón, Square Enix decidió publicar NieR Gestalt para el Xbox 360 y NieR Replicant para el PS3, ambos desarrollados por Cavia. Estos dos juegos son básicamente lo mismo, solo varían en algunos diálogos y en que en Gestalt usas a un personaje maduro que funge como padre de Yonah, y en Replicant usamos a su hermano, el cual, es solo unos años más grande que ella. Digamos que se aplicó algo como las diferentes versiones que salen con cada generación de Pokémon. En América, se lanzó solo NieR Gestalt bajo el nombre de NIER simplemente, tanto para el 360, como para el PS3, es decir, Replicant nunca nos llegó. Entendido todo lo anterior, te cuento que NieR Replicant ver.1.22474487139… es justamente una versión mejorada y con bastantes cambios del título antes mencionado.

El Dream Team regresa

Al igual que la gran mayoría -el juego no vendió ni un millón de copias-, en su momento pasé casi completamente por alto lo que fue NIER en nuestra región. Recuerdo que en un par de ocasiones me tocó escuchar hablar de él, pero jugarlo como tal, fue algo que nunca pasó. Hace ya cuatro años quedé total y completamente enamorado de NieR Automata, por lo que el anuncio de NieR Replicant ver.1.22474487139… es algo que me emocionó muchísimo y que inmediatamente lo colocó como uno de los juegos que más estaba esperando para este 2021. Para cuando estoy escribiendo este artículo especial, voy pasando la hora ocho de juego, pero por temas de embargo, por ahora solo se nos permite contarte de poco antes de la hora cuatro.

NieR Replicant ver.1.22474487139… es un producto sumamente especial del cual hay mucho qué decir, pues como te comentaba hace unos párrafos, no lo podemos clasificar como un remake ni tan solo como una remasterización, es algo que vive de manera un poco independiente. Lo primero que hay que decir es que ahora, el estudio que está detrás de todo es Toylogic, los cuales, a pesar de no tener tanto renombre, han trabajado muy de la mano de Square Enix en cosas como la versión de 3DS de Dragon Quest XI, por ejemplo. Algo que seguro dejará muy tranquilos a los fans es que Yoko Taro regresa como director creativo, además de Yosuke Saito en la parte de la producción, así como Keiichi Okabe en la música, incluso con piezas nuevas. Para rematar, Takahisa Taura de Platinum Games, quien se convirtió en toda una estrella luego de haber dirigido el impresionante Astral Chain, aparece como asesor y colaborador en la parte del gameplay, esto claro, luego de también haber sido pieza clave de este apartado en NieR Automata. Lo que te quiero decir es que básicamente todo este gran equipo está de regreso.

Sobre las mejoras puntuales que NieR Replicant ver.1.22474487139… presenta en relación al título original, vale la pena destacar a varias de ellas. Del lado visual, tenemos que ahora, el juego se puede desplegar hasta en 4K y 60 cuadros por segundo en PS4 Pro y Xbox One X, mismo caso si lo pones a correr en consolas de nueva generación -lo estamos jugando en PS5, por cierto-. Prácticamente todos los modelos de personajes fuero retrabajados, así como los escenarios, esto para hacerlos lucir con mucho mayor detalle, una iluminación más natural, y una draw distance mucho mayor.

A pesar de que el guión se mantiene prácticamente intacto, Yoko Taro y su equipo decidieron cambiar algunas de sus partes y refinar otras. Hablando de guión, seguro que te encantará saber que ahora, absolutamente todas las líneas del juego cuentan con actuación de voz tanto en inglés, como en japonés. De hecho, en esta última, varios actores que participaron en NieR Automata, aparecen para darle vida al mundo de Replicant. No te preocupes si no hablas ni inglés ni japonés, pues el juego viene con todos sus textos y subtítulos en español.

La música es algo sumamente importante para esta serie. Seguro que si jugaste Automata, recordarás lo especial que fue escuchar todas esas asombrosas melodías que te ponían de un mood muy particular. Pues bien, justo como ya te comentaba, el genio de Keiichi Okabe, quien por supuesto, también musicalizó la obra maestra de 2017, se encargó de volver a grabar todo el soundtrack del NieR Replicant original para NieR Replicant ver.1.22474487139…, además de agregar piezas nuevas. El resultado, es más espectacular de lo que ya te estás imaginando.

El gameplay es probablemente una de las cosas que más interesaban cuando se anunció esta nueva versión de Replicant, pues de acuerdo a lo que se comenta, el juego se sentía bastante cuadrado y simplón en algunas de sus mecánicas de combate, caso completamente contrario a lo que sucedió con Automata. Justo como lo comentó el propio Yoko Taro hace unos meses cuando se reveló NieR Replicant ver.1.22474487139…, el gameplay fue retocado de una manera muy importante para justamente encajar de mejor forma con lo que se hizo en 2017. Definitivamente se siente la mano de Taura en todo este asunto, pues tenemos un profundo sistema de hack & slash perfectamente bien logrado, en donde los controles se sienten pulidos y en efecto, muy cercanos a lo que experimentaos con 2B y compañía hace unos años.

No, no es Automata pero…

Algo con lo que nunca he concordado del todo es que se coloque a NieR Automata como un RPG. Para mi, más bien es un hack & slash que llega a coquetear con elementos de RPG y claro, con los de un shooter clásico, pero en esencia, no creo que estemos frente a un juego de rol. Para mi sorpresa, NieR Replicant ver.1.22474487139… sí se va por este camino. La aventura que tenemos es muy cercana a cómo es que funciona cualquier RPG tradicional, es decir, además de tener los stats clásicos del género y estructura de quests principales y secundarios en un mundo semi abierto, tenemos un fuerte sentimiento de aventura y de que te encuentras en medio de un gran viaje en el que literalmente todo puede pasar.

En NieR Replicant ver.1.22474487139… interpretamos a un protagonista que nosotros mismos debemos nombrar, el cual, debe de buscar una cura para una extraña enfermedad que aqueja a su hermana menor, Yonah. Dicha historia funge como precuela de la que vimos en NieR Automata, solo que en esta, los elementos de ciencia ficción no están tan marcados como en su secuela. Aquí, tenemos algo que se aproxima más al tema de la fantasía, una fantasía sumamente bizarra y que en más de una ocasión te hará preguntarte qué demonios está pasando. Al menos de lo que llevo del juego y de lo que te puedo platicar, acá no se están tocando temas tan profundos y hasta filosóficos como sí lo hizo Taro en NieR Automata. Como te mencioné, la narrativa, a pesar de ser soportada por un guión bastante complicado de entender por momentos, tiene una forma sumamente tradicional de RPG clásico.

Un elemento muy característico de Replicant es que un extraño libro parlanchín llamado Grimoire Weiss es nuestro acompañante en la aventura. Luego de tener que unirse a nuestra causa a regañadientes, este personaje del que rápidamente te encariñas por su actitud gruñona, sarcástica y hasta arrogante, permite que nuestro personaje use magia. Sí, poco a poco irás adquiriendo diferentes poderes. Desde disparar constantemente como lo hacía nuestro droide en Automata, hasta generar un doble que te ayuda en la batalla, cada poder que se te va otorgando cumple con un propósito distinto y claro, sirve como perfecto complemento a tus ataques regulares con las distintas armas que vas obteniendo y también mejorando con el pasar del tiempo. Otros elementos que puedes esperar son los toques de shooter clásico a la bullet hell en los que la pantalla de pronto se llena de proyectiles que debes esquivar, de igual forma, el jugueteó con el cambio de la cámara a perspectivas 2D y áreas en 90 grados, son una constante.

Me gustaría poderte contar mucho más a fondo de cómo es que todo esta va evolucionando y creciendo a lo largo de la aventura, pero como ya te decía, este Hands On está limitado por temas de embargo, por lo que tendremos que esperar al momento de la reseña formal para ya poder detallar todos estos elementos. Lo que te puedo sí te puedo decir es que en su gameplay, NieR Replicant ver.1.22474487139… sí se siente muy parecido a NieR Automata, pero sobre todo, en historia y narrativa, toma otros caminos menos revolucionarios y sorprendentes. Es importante recordar que aquel juego de 2017 es un parteaguas en el medio y probablemente mucho más importante de lo que podemos percibir actualmente.

Seguiremos informando

Estas primeras horas con NieR Replicant ver.1.22474487139… han sido sumamente disfrutables. A pesar de que en efecto, ese elemento de sorpresa que provocaba que tu mente explotara todo el tiempo en Automata no está tan vivo, la realidad es que estamos frente a un RPG muy sólido con un gameplay muy bien pulido que estoy seguro, le encantará a propios y extraños.

Del trabajo visual, es importante aclarar que no estamos frente a un remake como tal, es decir, no vayas a esperar un trabajo con la profundidad de lo que Capcom hizo recientemente con Resident Evil 2 y 3, o el propio Square Enix con Final Fantasy VII Remake. A pesar de que en efecto, NieR Replicant ver.1.22474487139… se ve muchísimo mejor que el título original de 2010, la realidad es que lo planos que se llegan a apreciar algunos de sus escenarios, nos recuerdan la edad que en realidad tiene el título. De lado sonoro y como ya te contaba, simplemente no hay queja alguna. Tus oídos serán deleitados nuevamente por el impresionante trabajo de Keiichi Okabe.

Definitivamente, NieR Replicant no es NieR Automata, comparación bastante injusta si me lo preguntas, pues son juegos de épocas bien distintas en las que el equipo que los trabaja, a pesar de ser básicamente el mismo, vivía momentos muy diferentes. Para Automata, Yoko Taro y compañía estaban en estado de autentica gracia y debido a eso, sacaron la obra maestra que seguirá retumbando en este medio, sin embargo, ahora con NieR Replicant ver.1.22474487139…, uno se puede dar cuenta de que el talento y la visión siempre estuvo ahí. En conclusión, sí, sí debes de estar muy, pero muy emocionado.

Recuerda que NieR Replicant ver.1.22474487139… se estará lanzando este 23 de abril en PS4, Xbox One y PC. Espera muy pronto nuestra reseña formal con impresiones finales y calificación.