Phil Spencer habla sobre la infame “guerra de consolas” y su rivalidad con Sony

Durante años, Sony y Microsoft han estado compitiendo con sus respectivas divisiones de videojuegos, y aunque muchos catalogan esto como una “guerra de consolas”, lo cierto es que Phil Spencer, jefe de Xbox, no lo ve de esta manera. De acuerdo con el ejecutivo, quienes más salen beneficiados de esta competencia son los fans y tiene unos puntos muy válidos para justificar esta respuesta.

Durante la transmisión de Playing With Power: The Nintendo Story, Spencer fue cuestionado sobre las razones de Microsoft para adentrarse en la industria de los videojuegos, en un momento cuando Sony se sentía imparable con el PlayStation. Spencer aclaró que en realidad no estaban buscando competir, sino “defenderse” ante un mercado en crecimiento:

“Como con muchas cosas en la historia de Microsoft, yo no diría necesariamente que queríamos ‘competir sino defendernos’. El tener Windows en los hogares de la gente era importante, tener una computadora personal fue crítico para el crecimiento de Microsoft, y también nos quisimos asegurar que las consolas de videojuegos fueran creciendo, queríamos demostrar lo que podía hacer Microsoft en este mercado.”

Spencer también comentó sobre el impacto que tuvo Xbox Live en el éxito de la plataforma, y como es que la compañía tomó “un gran riesgo” del cual se siente bastante orgulloso:

“No esperábamos que Xbox Live tuviera ese tipo de reacciones, fue un gran riesgo para nosotros y estoy orgulloso de eso en la historia de Xbox, la cantidad de enfoque que tenemos en el online gaming, y creo que eso es una innovación en términos de lo que hicimos con las consolas domésticas.”

Está claro que Xbox Live le funcionó bastante a Microsoft y su decisión de unirse a la industria de los videojuegos los ha convertido en líderes actuales. La dirección que tomará la compañía en un futuro sigue siendo un misterio, pero con servicios como Xbox Game Pass a la alza, no hay duda que se vienen cosas prometedoras.

Fuente: Crackle