Hands On – Pokémon Scarlet & Violet

Pokémon es una serie que a lo largo de los años ha dado pequeños saltos con cada nueva generación. Aunque uno podría argumentar que esto era una consecuencia de ser una franquicia dedicada a las consolas portátiles de Nintendo, una vez que el Switch entró en escena, muchos nos ilusionamos ante las posibilidades que esta pieza de hardware proporcionaría. Pese al éxito comercial de Sword and Shield, una parte de la base de fans se decepcionó ante lo poco arriesgados que fueron estos juegos. A esto se le sumó el mal sabor de boca de Brilliant Diamond y Shing Pearl, los cuales no fueron los remakes que esperábamos. Sin embargo, con el lanzamiento de Legends: Arceus, vimos a The Pokémon Company tomar un riesgo y presentar algo nunca antes visto para esta propiedad. Es así que con Scarlet & Violet a la distancia, los cuales son descritos como los primeros juegos de mundo abierto para la serie, las expectativas una vez más son bastante altas.

De esta forma, recientemente tuve la oportunidad de jugar de manera anticipada Pokémon Scarlet. No solo pude disfrutar de una pequeña sección del juego antes de su lanzamiento oficial el próximo 18 de noviembre, sino que algunas de mis dudas fueron resueltas, y otras preguntas surgieron en el camino. Considerando que esta generación hará algo completamente nuevo para la serie, estoy seguro de que aún tienes muchas preguntas sobre esta entrega. Si este es el caso, no te preocupes, aquí te cuento qué tal pinta la siguiente generación de Pokémon

Distracciones

Después de que Pokemon Legends: Arceus nos dio la oportunidad de recorrer diferentes zonas de manera totalmente libre, el siguiente paso para la serie era lógico, aunque nos tomó por sorpresa. Si bien muchos pensaban que Scarlet & Violet seguirían el camino de Sword and Shield, en el sentido de proporcionar una aventura línea con un par de lugares para explorar sin restricciones, la generación que comenzará el próximo mes nos ofrecerá un mundo completamente abierto. Esto es algo de lo que más tenía dudas. ¿Cómo funcionará una aventura en donde el orden lo eliges tú? ¿Acaso la estructura que ya conocemos será eliminada por completo? Vamos por partes.

En la sesión en la que tuve la oportunidad de participar, tuve acceso a una parte determinada del mapa, el sur de Paldea para ser específico. Aunque en el mapa general todo lo que pude visitar parecía poco, la realidad fue diferente, y en esa zona inicial había una buena cantidad de tareas por hacer, y distracciones en las que participar. No solo me refiero a las distintas líneas narrativas que puedes realizar, sino que había un par de pueblos, batallas contra entrenadores, diferentes objetos para recolectar, y más. Una de las áreas que más me encantaron fue la ciudad principal.

A diferencia de otras grandes urbes en el mundo de Pokémon, la capital de Paldea se siente con vida. No solo el tamaño de esta ubicación supera lo que vimos en Motostoke y Hammerlocke en Galar, sino que hay una gran cantidad de locales. Desde aquellos enfocados en la personalización del protagonista, en donde encontramos una extensa lista de opciones de vestimenta, así como arreglos para el cabello y la cara, así como un mercado para comprar comida que se usa en los pícnics.

Similar a otras actividades que han evolucionado desde X & Y, Scarlet & Violet cuentan con una forma de interactuar con todos tus pokémon, y en este caso tenemos a los pícnics. Aquí es posible jugar, bañar y subir el nivel de amistad de tus compañeros, así como preparar comidas que proporcionan una serie de beneficios que van desde aumentar el poder de tus aliados, hasta mejorar tus opciones de encontrarte con cierto tipo de criatura salvaje. Lo divertido viene en la forma de la creación de sándwiches, aunque en realidad parecen más unas tortas. Para esto es necesario conseguir material, ya sea en tiendas o en el camino, y tienes que participar en un pequeño minijuego en donde es posible hacer combinaciones con diferentes carnes y condimentos. Es muy divertido, y no puedo esperar para ver todas las opciones que tiene el juego para nosotros.

El camino a la victoria

Ahora, la aventura principal está dividida en tres líneas narrativas principales. Tenemos Victory Road, el cual nos pide viajar a lo largo de Paldea para derrotar a los ocho líderes de gimnasios. Por su parte, en Path of Legends tendremos que buscar y enfrentarnos contra diferentes pokémon de gran estatus, como los tótems de Sun & Moon, o los encuentros nobles en Legends: Arceus. Por último, pero no menos importante, tenemos Starfall Street, en donde el equipo antagonista en turno nos espera. Como seguramente ya lo notaron, estas son tareas que usualmente tendríamos que llevar a cabo de forma obligatoria en cualquier otra entrega. Sin embargo, en Scarlet & Violet tú construyes tu camino, por lo que puedes optar por solo hacer una de estas tres aventuras, o dos, o las tres, en el orden que lo desees.

En mi caso, y debido al limitado tiempo que tuve, solo pude llevar a cabo una misión de Victory Road, es decir, me enfrenté al primer líder de gimnasio. Tomando notas de Sword and Shield, no solo puedes pelear contra este poderoso entrenador y ya, sino que tienes que participar en un reto específico que le otorga una gran variedad a cada capítulo en esta historia. Una vez completado, el combate tradicional se lleva a cabo, y este es el mejor momento para hablar de este apartado.

Si bien el sistema de piedra, papel y tijera que tanto conocemos sigue en pie, y Scarlet & Violet no solo se encarga de incluir nuevos movimientos, habilidades y pokémon nunca antes visto, sino que aquí se nos presentan las transformaciones Terastallize. Similar a las Mega-Evoluciones, Z-Moves y Gigantamax, esta es la gran mecánica de esta entrega. En esta ocasión, cada criatura tiene un tipo determinado, Pikachu siempre es eléctrico, por ejemplo. Sin embargo, con esta transformación, Pikachu ahora puede convertirse en tipo volador, y no solo hacer uso de más poderes, sino que elimina una de sus debilidades.

Lo interesante, es que la transformación de Terastallize ya están determinadas y, al menos hasta donde tengo conocimiento, es imposible cambiar esto, por lo que también es posible tener un pokémon de fuego que tenga acceso a un cambio de fuego, lo cual solo hace que sus movimientos sean más poderosos. Aunque esto seguramente hará que varios combates en la campaña sean muy interesantes, no puedo esperar para ver cómo es que la comunidad competitiva reacciona a esta novedad que hará que los juegos mentales lleguen a un nuevo nivel.

¿Mundo abierto?

Con cada entrega, Pokémon deja en claro su intención de hacer su experiencia mucho más amigable para nuevos jugadores. Esto no solo se limita a hacer más accesibles y fáciles de entender algunas mecánicas, sino que en este caso lo podemos ver con el mundo abierto. No solo tienes la oportunidad de cumplir cada una de las tres líneas narrativas en el orden que lo desees, sino que la exploración se ha expandido sustancialmente. Como seguramente ya lo saben, en Scarlet & Violet podemos hacer uso de los legendarios, Koraidon y Miraidon, para recorrer toda Paldea. Estas criaturas nos permiten escalar montañas, nadar en los océanos, correr por los campos y surcar los cielos. Es una gran sensación tener la oportunidad de viajar por zonas en las que tradicionalmente tenemos que recorrer a pie, o en bicicleta, de una forma que se ha convertido en un estándar en la industria. Lo mejor de todo, es que el mapa nos ofrece varias sorpresas.

Uno de los mejores momentos que tuve en este acceso anticipado, fue lanzarme desde una colina e ir descendiendo lentamente mientras a la distancia vi algunas cosas especiales, y mi curiosidad despegó inmediatamente. El viaje de punto A a punto B ha quedado en el pasado, y es bastante fácil ser cautivado por algunas de las sorpresas que el juego tiene para nosotros.

Además de todo esto, mi sesión culminó con una batalla raid, en donde, en compañía de otros dos jugadores, peleamos, y eventualmente perdimos, ante un gran pokémon. Similar a las Max Raid Battles, Scarlet & Violet nos permiten enfrentarnos contra criaturas gigantes con la ayuda de hasta tres amigos, para obtener algún monstruo de bolsillo con una Terastallize específica. Lo interesante, es que aquí las batallas son en tiempo real, y no por turnos. Es decir, hay un tiempo determinado para vencer al contrincante, y en ese lapso puedes atacar o hacer uso de algún comando que proporcione un beneficio para tus compañeros. En dado caso de ser aturdido, tendrás que esperar un par de segundos antes de regresar a la acción.

Ya no puedo esperar

En un abrir y cerrar de ojos, mi sesión había llegado a su fin, y me costó mucho separarme del control, ya que deseaba seguir jugando, explorando y peleando. Esta sesión logró responder algunas de mis dudas relacionadas con la exploración, pero aún sigo sin tener una respuesta clara a ciertos temas. Por ejemplo, ¿los gimnasios y los otros enfrentamientos escalarán en dificultad conforme avancemos en la aventura? Sin embargo, me quedó claro que Pokémon Scarlet & Violet son los juegos más ambiciosos de la serie.

Terastallize luce como un nuevo aire para el sistema de combate. Las actividades adicionales, como el pícnic, ocuparán varias de mis horas en Paldea. La exploración y el mundo abierto no solo se sienten como algo nuevo por el hecho de serlo, sino que trabajan en conjunto para fortalecer el sentimiento de encontrar algo inesperado en el camino. No puedo esperar más, ya quiero tener el juego completo en mis manos y recorrer cada rincón de esta región. Pokémon Scarlet & Violet llegarán al Nintendo Switch el próximo 18 de noviembre de 2022.