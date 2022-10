Konami resucita y dinamita Silent Hill

Tras varios años de espera e infinidad de rumores, se confirmó que Konami ha confiado a diversos desarrolladores y personalidades de la industria, los derechos de su emblemática saga de terror, para desarrollar nuevas experiencias de entretenimiento tanto en el ámbito de los videojuegos como en la pantalla grande.

Durante el evento digital denominado Silent Hill Transmission, se reveló que el exitoso Silent Hill 2 lanzado en 2001, tendrá un remake a cargo de Bloober Team, estudio que ha participado en producciones de terror como Layers of Fear, Blair Witch y The Medium. El título en cuestión arribará a computadoras personales y será exclusivo de PlayStation 5 por doce meses posteriores a su estreno.

Entre sus novedades, no solamente destacarán las mejoras gráficas, sino que la jugabilidad y el mecanismo de la cámara será muy similar a los de Resident Evil 2 Remake; el sistema de combate y la solución de acertijos serán completamente renovados gracias a la tecnología de Unreal Engine 5; y habrá compatibilidad con las funcionalidades del control DualSense en PS5.

Afortunadamente, para los seguidores de esta serie, Masahiro Ito y Akira Yamaoka, director de arte y compositor musical, respectivamente, están involucrados trabajando de la mano con Bloober Team para cuidar hasta el más mínimo detalle y sea una gran oportunidad para que este videojuego no sólo atraiga a los gamers de antaño sino que se posicione entre las nuevas audiencias.

Por su parte, se dio a conocer Silent Hill F, un juego apadrinado por Neobards Entertainment, el equipo creativo detrás de Resident Evil Re:Verse, multijugador incluido en Resident Evil Village. La ambientación estará situada en el Japón de los años 60 y la historia estará escrita por Ryūkishi07, famoso compositor de novelas niponas que mezclan tramas de misterios, asesinatos y thriller psicológico.

Asimismo, el productor de este spin-off es Motoi Okamoto, quien en el pasado ha estado vinculado con Nintendo para trabajar en Luigi’s Mansion, The Legend of Zelda: The Wind Waker, Pikmin, New Super Mario Bros y Wii Play, por mencionar algunos.

No suficiente, también se cocina el desembarco de Silent Hill Townfall, donde se busca apostar por una aventura narrativa que le ha sido encomendada al talento de No Code, mismos que concibieron Observation y Stories Untold, mientras que será publicado por Annapurna Interactive.

Finalmente, el mundo cinematográfico será testigo de un filme del filme de terror Return to Silent Hill, mismo que estará dirigido por Christophe Gans, quien ya hizo lo propio con la primera película en 2006 que tuvo una recepción no tan cálida, pero no corrió con tan mala suerte como sí lo hiciera Silent Hill: Revelation 3D, seis años más tarde.

Las plataformas de video por streaming también están de manteles largos, ya que alguna de ellas será la encargada de transmitir Silent Hill Ascension, una serie interactiva para calmar las ansias de los fans y generar mayor hype en torno al resurgimiento de la tétrica propiedad intelectual.

Konami se ha puesto manos a la obra para anunciar por todo lo alto el resurgimiento de la franquicia Silent Hill, aprovechando el mes de Halloween y ha adoptado por una grandiosa estrategia al concesionar los derechos de la multicitada licencia a diversos estudios, abriendo la posibilidad a más colaboraciones en el futuro con otras de las exitosas marcas que posee la compañía.

En el terreno mediático y comercial, Sony ha logrado conseguir otra exclusiva temporal para PlayStation 5 tal y como lo ha hecho recientemente con otros juegos, que sin duda dará de qué hablar en la tradicional guerra de las exclusividades. Asimismo, será interesante que se den a conocer cuáles serán las plataformas que darán la bienvenida al debut de Silent Hill F y Silent Hill Townfall, de los cuales se destaparán mayores detalles próximamente.

