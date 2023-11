Hace unos días tuvimos la oportunidad de estar en el evento previo de la segunda mitad del DLC de Pokémon Scarlet & Violet en la ciudad de Nueva York, están con nuestros amigos de The Pokémon Company y Nintendo. Ya probamos de primera mano The Hidden Treasure of Area Zero Part 2 The Indigo Disk, y en nuestro nuevo material te contamos qué nos pareció.