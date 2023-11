La película de Super Mario Bros. llegaría a HBO Max

La película de Super Mario Bros. es una de las cintas más exitosas del año. La adaptación de la amada obra de Nintendo fue recibida con los brazos abiertos por los fans, los cuales han esperado con ansias volver a ver esta cinta en la comodidad de sus casas por medio de algún servicio de streaming. Ahora, recientemente se reveló cuándo es que se podrá gozar de esto en América Latina.

Después de su estreno en abril de este año, la película de Super Mario Bros. ha llegado a múltiples servicios de streaming en diferentes regiones del mundo, como Peacock en Estados Unidos. Ahora, para todos aquellos que viven en México y América Latina, se ha revelado que esta cinta llegaría a HBO Max a partir del próximo 1 de diciembre de 2023.

¡El juego está por comenzar! 🍄 Del cine a tu casa '#SuperMarioBros: La Película' llega muy pronto a #HBOMax. pic.twitter.com/vMRb0Q7MnA — HBO Max LATAM (@mymaxlatino) November 15, 2023

Si bien esto es una buena noticia, es importante mencionar que por el momento no hay información oficial por parte de HBO sobre la llegada de Super Mario Bros. a su plataforma de streaming. En su lugar, esta información proviene de una cuenta que en el pasado ha filtrado información acertada sobre HBO Max. Si bien por el momento no se descarta que esto vaya a suceder en un futuro, será mejor mantener nuestras expectativas a un nivel normal, para así no decepcionarse en caso de que llegue el 1 de diciembre y el largometraje no esté disponible en este sitio.

Sin embargo, esto no es todo. Hace unas semanas, Netflix confirmó que la película de Super Mario Bros. llegará a su plataforma a partir del próximo 3 de diciembre. Si bien por el momento no se hizo mención de alguna región en específico, tampoco se descarta la posibilidad de que esta cinta llegue a nuestra región gracias a Netflix, aunque, una vez más, no hay información concreta al respecto.

Nota del Editor:

La película de Super Mario Bros. es una cinta entretenida que merece estar disponible en todos los servicios de streaming disponibles actualmente, para que más gente tenga la oportunidad de disfrutar de este proyecto, y pasar un buen rato en compañía de sus hijos y seres queridos.

Vía: HBO Max LATAM