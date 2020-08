Hands On – Marvel’s Avengers

Por mucho tiempo, el juego más esperado de septiembre de 2020 fue Cyberpunk 2077. Sin embargo, CD Projekt Red retrasó el juego no hace mucho, dejado un espacio que Crystal Dynamics y Square Enix felizmente tomaron para Marvel’s Avengers. Ahora, nos encontramos a tan solo un mes del lanzamiento de un juego que ha sido descrito como “Destiny pero con superhéroes”. Afortunadamente, tuvimos la oportunidad de probar la beta antes de tiempo, y hablar con los desarrolladores de este título para descubrir si Marvel’s Avengers vale la pena y tiene el potencial de ser una plataforma con muchos años de soporte, o si simplemente será olvidado en un año.

Hay que dejar algo en claro primero, Marvel’s Avengers se asemeja más a juegos como Destiny, y no tanto al trabajo que ha realizado Rocksteady o Insomniac con el mundo de los superhéroes. En lugar de contar con esta gran serie de combos y habilidades que puedes emplear para controlar grandes grupos de enemigos y, aunque suene cliché, sentirte como tu personaje de preferencia, tenemos frente a nosotros un “button masher”, con un par de poderes especiales que se vuelven accesibles mientras más daño y destrucción le causes a tus contrincantes.

Además de esto, contamos con un árbol de habilidades que amplía poco a poco tus ataques. Mientras que las primeras horas del juego te las puedes pasar masacrando un botón para atacar rápido, eventualmente tendrás a tu disposición contraataques que puedes emplear al evadir, un combo finisher que puede paralizar a tus contrincantes, y mucho más.

Pero eso no es todo, ya que también tenemos a nuestra disposición cuatro aditamentos que mejoran ciertas características, como el poder y la defensa, ofreciendo un par de bonificaciones, como explosiones al final un combo o mayor resistencia ante ciertos ataques elementales. Estos tres elementos -el combate, las habilidades y los aditamentos- son la base del gameplay y dependiendo de cada personaje, tendremos que considerar ciertos factores. Lo interesante viene al momento de elegir un héroe.

Avengers…. ASSEMBLE!

Aunque el juego final incluirá desde el día uno a Iron Man, Hulk, Black Widow, Ms. Marvel, Capitán América y Thor, durante la beta solo están disponibles los primeros cuatro. Sin embargo, es importante señalar que lo primero que harás en esta prueba es experimentar la misión de apertura, conocida como A-Day, aquella que vimos en acción durante E3 2019. Aquí podrás probar de forma rápida las diferentes habilidades y estilo de juego de cada uno de los Vengadores principales.

En seguida, tomarás el control de Hulk y Ms. Marvel en una misión especifica de la historia, la cual logra resaltar dos estilos de juegos completamente diferentes. Por un lado tenemos a la montaña verde de destrucción que logra aplastar a todos los enemigos de forma rápida. Mientras que Kamila es más ágil y sus habilidades de inhumanos le dan la oportunidad de pelear a una distancia considerable.

Después de una simple pelea en contra de Abomination, la beta se abre y nos da la oportunidad de explorar una zona central en donde podrás acceder a los Harm Room, War Zone y Drop Zone, así como tomar el control de Iron Man y Black Widow. Mientras que el primero ofrece un estilo de juego más enfocado en el combate aéreo, la espía de S.H.I.E.L.D. domina el combate cuerpo a cuerpo.

Por otro lado, aunque Thor y Capitán América no se pueden jugar al nivel de los otros Vengadores, la misión de introducción nos logra dar una sólida idea de lo qué nos espera con estos dos personajes. El Dios del Trueno es un punto medio entre la fuerza de Thor y el combate aéreo de Iron Man, mientras que Steve Rogers se asemeja más a Black Widow, pero con un énfasis en contraatacar enemigos. Cada héroe tiene el potencial de sobresalir una vez que mejores sus habilidades lo suficiente. Algo que será una necesidad si deseas completar las diferentes misiones que el juego tiene para ti.

¿Destiny con un toque de Marvel?

Pero, ¿qué tanto puedes hacer en esta beta? Bueno, la respuesta es un poco de todo. Después de las dos misiones introductorias que nos dan una idea de como se desarrollará la historia del juego, tenemos acceso a los Harm Room, War Zone y Drop Zone. Cada una de estas secciones ofrece una experiencia diferente, la cual puedes disfrutar solo o en compañía de tus amigos. Lo mejor de jugar por tu cuenta, es que no tendrás frente a ti tres AI que juegan con las habilidades básicas de cada personaje, sino que cada héroe usa tu progreso. Es decir, si tienes un Hulk nivel 7 con un traje especial, ese es el Hulk que te acompañará en diferentes misiones. Sin duda alguna, una gran decisión que también te incita a probar todo lo que tienes a tu disposición.

Aunque esta idea suena bien en papel, esto creo un conflicto en donde constantemente tendrás mantener a tu equipo en un nivel similar, y de esta forma evitar llegar a las últimas misiones son tres AI de nivel 1. Ahora, si jugar solo no es lo tuyo, también puedes experimentar Marvel’s Avengers en compañía de tus amigos, hasta tres para ser exacto. Esto funciona tan bien como lo podrían esperar. Si alguna vez han jugado un multiplayer online estilo Destiny, entonces saben exactamente a lo que se enfrenta.

Como ya mencioné, tienes tres modos de juegos principales. Harm Room te da acceso a diferentes oleadas de enemigos, aquí no hay historia, ni exploración, solo combate, lo cual es una buena opción para explorar todas las habilidades que tienes a tu disposición antes de entrarle al juego completo.

Después, tenemos Drop Zone, las cuales son pequeñas misiones con un solo objetivo. Aquí, el combate sigue siendo el enfoque, pero podrás encontrar diferentes cofres con artículos que puedes utilizar para personalizar a tu héroe. Estas son las misiones a las que puedes entrar para ganar experiencia de forma rápido. Ninguna tendrá una duración de más de 10 o 15 minutos.

Por último, War Zone es donde todo el jugo del juego se encuentra. Cada misión nos llevará a una zona semi abierta, en donde tendrás un objetivo principal, como infiltrarse en una base de AIM, además de que mini misiones secundarias estarán a tu disponibilidad. Estas últimas son muy simples y normalmente requieren que recolectes algún tipo de loot especial, o salves la vida de algún civil en problemas. Dependiendo de tu tarea, al final te enfrentarás a una oleada de enemigos o un jefe que pondrá a prueba todas las habilidades de los involucrados. Sin duda alguna, una buena gama de contenido, pero ¿será suficiente?

¿Un futuro brillante?

¿Es Marvel’s Avengers el Destiny de los superhéroes? Tal vez. Claramente se pueden ver influencias del trabajo de Bungie, especialmente en la forma de progresión. Sin embargo, Crystal Dynamics ofrece su propio toque para hacer que la comparación sea solo una manera de explicarle rápidamente a alguien qué es Marvel’s Avengers, y una vez que te adentras en este mundo podrás encontrar las diferencias. Sin embargo, esta pregunta no debería estar dirigida a un aspecto de gameplay, sino de impacto. ¿Acaso estaremos hablando de este juego en dos o tres años? ¿La comunidad y los desarrolladores seguirán explorando este mundo? Estas son las verdaderas preguntas.

De igual forma, un aspecto que no muestra una gran promesa actualmente, es la personalización. Sí, tendremos las herramientas necesarias para experimentar con diferentes estilos de juego, pero del lado de lo cosmético y lo coleccionable, el juego parece algo simple en estos momentos. Cada personaje tiene entre tres y cuatro trajes especiales, aunque veremos más eventualmente, y a lo largo del juego podrás encontrar diferentes portadas de cómics clásicos de los Avengers y diferentes personajes de Marvel. No dudo que en su lanzamiento este aspecto sea más grande, pero me gustaría ver emoticones que lleven la personalidad de cada personaje al extremo, trajes que solo los fans más aguerridos de los cómics pueden notar y accesorios que se noten.

Por ejemplo, equipar una mejor columna para Hulk lo podrá hacer más fuerte, pero no se ve nada, la postura o estatura del hombre verde sigue siendo la misma. Sería genial que dependiendo del equipo que utilices la anatomía de los héroes cambie para reflejar tus mejoras.

Al final del día, en estos momentos solo tenemos una beta, y no sabemos cuál será el alcance del juego una vez que llegue a nuestras manos. Aunque Phil Therien, director de las Warzones, espera que el título perdure por muchos años, será cuestión de los fans decidir qué tan importante será Marvel’s Avengers. Sin embargo, con un futuro lleno de actualizaciones gratuitas y nuevos Avengers, como Spider-Man, es seguro que escuchemos más sobre Marvel’s Avengers constantemente.

Marvel’s Avengers llegará a PlayStation 4, Xbox One, PC y Google Stadia el próximo 4 de septiembre. Las betas comenzarán el 7 de agosto para todos aquellos que tuvieron la oportunidad de pre-ordenar el juego en PS4. Después, el 14 de agosto, comenzará la beta para las pre-ordenes de Xbox One y PC, así como la beta abierta de PlayStation 4. Por último, el 21 de agosto, comenzarán las pruebas abiertas para todos.