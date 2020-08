“El gameplay en Marvel’s Avengers será único para cada Vengador”, Crystal Dynamics

Uno de los mayores retos que enfrenta Crystal Dynamics con Marvel’s Avengers es crear un juego en donde seis héroes diferentes son los protagonistas. Crear una experiencia con un solo tipo de gameplay es difícil, pero el estudio se ha dado a la tarea de ofrecerle a los jugadores varios estilos de juego con los que esperan poder representar acertadamente a cada Vengador.

No hace mucho tuvimos la oportunidad de hablar con Phil Therien, director de las Warzone, para discutir la gran tarea a la que el estudio se sometió para crear un juego del nivel de Marvel’s Avengers. Debido a que el título nos ofrece seis héroes en su lanzamiento, el equipo de desarrollo trabajó para tratar de crear lo que se podría llegar a considerar un paquete con “seis juegos de superhéroes” diferentes. Esto fue lo que comentó:

“Todos quieren hacer un título de superhéroes, pero nosotros creamos experiencias que podrían considerarse como seis juegos de superhéroes en uno. Gracias a la variedad que posee Marvel’s Avengers, es posible atravesar los diferentes niveles de varias formas. El gameplay es único para cada Vengador”.

Durante la conversación también hablamos sobre Spider-Man. Como sabrán, esta versión del arácnido no tendrá relación con el trabajo de Insomniac Games, algo que no se limita solo al apartado estético. Aunque Therien no nos ofreció información detallada, es posible que el estudio esté trabajando para crear un estilo de juego único de este personaje que logre resaltar de las otras interpretaciones de Spider-Man.

Marvel’s Avengers estará disponible en PlayStation 4, Xbox One, PC y Google Stadia el próximo 4 de septiembre. Puedes checar nuestro hands on de la beta aquí. De igual forma, por el momento no hay planes de ofrecer contenido único para los usuarios de Xbox One, PC y Google Stadia.

Fuente: Atomix