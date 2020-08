No hay planes para ofrecer contenido especial de Marvel’s Avengers en Xbox One

El pasado lunes, Crystal Dynamics nos sorprendió al revelar que Spider-Man sería un personaje exclusivo para Marvel’s Avengers en las consolas de PlayStation, algo que sin duda frustró a muchas personas. Aquellos que piensan jugar este título en Xbox One, PC o Google Stadia no tendrá la oportunidad de experimentar a nuestro vecino arácnido, y tal parece que el estudio no tiene planes de ofrecerle algo especial a estos jugadores.

Recientemente tuvimos la oportunidad de charlar con Phil Therien, director de las Warzones, para discutir uno de los temas más controversiales de este juego. Desafortunadamente, por el momento no hay planes para ofrecerle a los jugadores de Xbox One, Stadia y PC algún tipo de contenido único. Esto fue lo que comentó:

“Lamentablemente por el momento no podemos comentar algo al respecto. Sin embargo, con Spider-Man pueden esperar un contenido especial, del cual tendremos más información en un futuro.”

De esta forma, tampoco hay planes de agregar cross-play entre diferentes plataformas. Por el momento, Crystal Dynamics solo ha mencionado que el juego recibirá cross-gen eventualmente, en donde los jugadores de PS4 y PS5 solo podrán juntar ellos. Lo mismo sucederá entre Xbox One y Xbox Series X.

Como sabrán Crystal Dynamics trabajó en el pasado con la serie de Tomb Raider, así que no perdimos la oportunidad para preguntarle a Therien si contenido especial de esta serie, como una skins de Lara Croft o una misión especial basada en las aventuras de este personaje, podrían llegar a Marvel’s Avengers. Lamentablemente, por el momento no tienen planes para un cross-over de este tipo.

Marvel’s Avengers llegará a PlayStation 4, Xbox One, PC y Google Stadia el próximo 4 de septiembre. En temas relacionados, puedes checar nuestro hands on de Marvel’s Avengers aquí. De igual forma, puedes escucharnos hablar más sobre este título en el podcast de esta semana.

