Hands On – GTFO

Intentando ser diferentes

Diferenciarse dentro de este medio puede ser una de las tareas más complicadas con las que cualquier estudio se puede topar, sobre todo si tu apuesta está sobre un género sobreexplotado, sumamente desgastado y repleto de propuestas verdaderamente malas como es la de los juegos cooperativos de disparos para cuatro personas. Cuando uno ve cualquier avance de GTFO, es muy fácil irse con la finta de que en efecto, estamos frente a un título más de estos que te menciono, asunto que cambia radicalmente cuando lo pruebas por un par de horas. Hace unos días pudimos estar en un evento especial con la gente de 10 Chambers Collective para probar la versión 1.0 de su nuevo juego, uno que se ha venido cocinando por una buena cantidad de años y que finalmente está listo. ¿Cómo es la experiencia de este survival horror cooperativo? ¿qué tanto se diferencia de otros juegos de este tipo? Te lo contamos todo en nuestro especial.

Abordar cualquiera de estos títulos es todo un tema para cualquier tipo de jugador, más para quienes preferimos de experiencias en solitario que no dependan de la convivencia con otros usuarios. Sin embargo, la verdad es que que casi siempre que juego con una o más personas que están dispuestas a de verdad cooperar en un juego… cooperativo, me la paso verdaderamente genial. Partiendo de eso y de que GTFO es un título que de verdad te castiga si dentro de tu equipo no hay coordinación, decidí darle la oportunidad y para serte franco, quedé sumamente impresionado por cómo es que en cada momento, la propuesta de este estudio sueco está haciendo todo tipo de esfuerzos por sentirse completamente diferente a cualquier otro juego de este tipo que hay allá afuera actualmente, esto sin mencionar los fundamentos súper hardcore sobre los cuales está construida toda la idea del juego.

¿Qué es GTFO?

Me parece que antes de pasar a contarte más sobre lo nuevo que viene en la versión 1.0 del juego, sería importante hablarte un poco sobre qué es y cómo es que funciona GTFO, pues como ya te lo expresaba, a simple vista podría parecer como un juego más sobre cooperar con tres amigos para acabar con una serie de violentos enemigos. En caso de que tengas bien presente de qué va el trabajo de 10 Chambers Collective, puede que lo mejor sí sea que te pases a la siguiente sección de este artículo especial, para que te enteres de las novedades que tuvimos la oportunidad de probar junto con varios miembros más de la prensa.

¿Sigues conmigo? ¡Bien! Pues creo que la mejor manera de describir a GTFO es diciendo que estamos frente a un shooter en primera persona cooperativo con muchos elementos de survival horror. Incluso te diría que la parte de supervivencia juega un papel brutalmente importante, pues acá no se nos presenta un juego tipo de Left 4 Dead en donde la munición abunde y en donde nuestro único trabajo sea el de acabar con decenas hordas de enemigos. No, en el juego de este estudio sueco importa mucho cómo es que a través del sigilo y otras estrategias, ahorras lo más que puedas balas, además de que claro, tendrás que resolver algunos acertijos para poder avanzar. Es cierto que hay momentos en donde todo se sale de control y tu única salida es la acción, pero queda claro que el fundamento del juego va por otro lado.

Pero bueno ¿y de dónde salió GTFO y por qué es que se habla de una versión 1.0? Pues bien, el tema con todo este asunto es que estamos hablando de un juego que en diciembre de 2019 salió para Steam Early Access, en donde por supuesto, muchos lo comenzaron a probar y donde su nombre se hizo de algo de tracción dentro del medio. Un tiempo después y básicamente luego de casi siete años en desarrollo, el gigante Tencent apareció para apoyar el proyecto, causando que 10 Chambers Collective creciera de unos cuantos empleados, a los casi 70 que trabajan actualmente en el estudio, asunto que por supuesto, hizo que la visión del proyecto creciera considerablemente en todo sentido, aunque claro, se mantiene el concepto inicial, incluso se sigue usando Unity como motor principal de la experiencia.

La historia que se nos cuenta en GTFO es verdaderamente enigmática y para serte sincero, entendí poco de lo que estaba pasando. Los jugadores tomamos el control de uno de los prisioneros controlados por un ser conocido como The Warden, el cual, te manda en equipos de cuatro a explorar una serie de instalaciones subterráneas construidas en el cráter de Chicxulub, sí, el que está en la península de Yucatán y que se formó por el impacto del asteroide que acabó con los dinosaurios hace más de 60 millones de años, por lo que podríamos decir que en efecto, GTFO está ambientado en México. ¿Y qué tanto tenemos que hacer ahí? Normalmente recuperar piezas de información. No se nos quiso revelar mucho más al respecto, pero de acuerdo con la gente del estudio, el lore del juego es verdaderamente extenso.

Dejando de lado lo anterior, creo que la mejor manera de darte una idea clara de por dónde va la propuesta de GTFO, es contándote un poco de cómo es que funciona una partida regular. Al inicio de cada run, tú y tus otros tres compañeros serán lanzados a las instalaciones de las que te hablaba, esto con un objetivo marcado pero sin muchas más indicaciones. El diseño de niveles modular hace que cada que entres a las profundidades del cráter, la configuración del nivel cambie. Es decir, no es como que todo sea totalmente procedural, cada cuarto está diseñado a mano, pero el orden el que se van acomodando, ese sí se genera de manera aleatoria.

Una vez que aterrizas en la superficie, deberás de empezar a coordinarte con tus compañeros, esto claro, después de que en la pantalla de preparación, cada uno haya elegido el rol que va a tomar. No es como que en GTFO haya clases, pero cada personaje puede elegir una herramienta distinta como por ejemplo, un detector de movimiento de enemigos o una torreta. Al menos en mi experiencia, sí sentí que era de suma importancia que cada miembro del equipo fuera con una herramienta distinta pues constantemente se te están arrojando diferentes retos que requieren de cierta parte de equipo.

Sobre todo al inicio, el ahorro de munición debe de ser una prioridad, pues no sabes qué te espera adelante. La mayoría de los monstruos a los que te enfrentas se encuentra en una especie de estado de hibernación, por lo que te debes de acercar con mucha cautela estando agachado para que con un golpe de tu arma melee, los puedas ir eliminando poco a poco, pues es muy fácil dar un paso en falso, despertar a alguno y que éste dé aviso a sus aliados para que se arme un tiroteo que probablemente te hubieras querido ahorrar. Esta parte en específico de andar en silencio es la que más reto le agrega al juego y que más coordinación requiere de todo el equipo, así como la que más tensión genera.

¿Y qué hay de los disparos? Pues bien, durante cualquier run, también habrá momentos en los que por ejemplo, para abrir una serie de puertas, es necesario activar una alarma que generará que una horda de enemigos se vaya encima de ti. Lo interesante es que muchas veces no solo se trata de defender una posición y ya, sino que se colocan diferentes puntos movibles en los que te debes de parar para poder progresar, o incluso un área en específico que se va moviendo a lo largo de una zona y que requiere de los cuatro integrantes para poder avanzar. Es muy divertido cómo es que te tienes que estar coordinando con tus compañeros para poder superar esta serie de retos. Igualmente me encanta que GTFO no tiene ningún temor de romper su propia atmósfera en pro de una buena mecánica de juego.

Otro elemento que me encantó es el de la terminales. El mundo que recorres está repleto de computadoras que te sirven para una serie de cosas como saber dónde está el objetivo que buscas o para hackear una puerta. Lo interesante de esta mecánica es que para poder interactuar con dichas terminales, debes de meter “código” con el teclado de la computadora en la que estás jugando. Estar metiendo estas largas líneas mientras tus compañeros te cubren de una agresión enemiga, generó uno de esos momentos llenos de tensión y adrenalina sumamente disfrutable.

Como seguramente ya te estás imaginando, GTFO es un juego tremendamente difícil en el que el trabajo en equipo lo es todo. Creo que justamente en esto es en donde recae la mayor virtud de la experiencia y a la vez, su mayor desafío. Lo anterior lo digo porque me preocupa que al ser un título tan dependiente de que cuatro personas de verdad quieran estar jugando correctamente, al final la experiencia en la práctica real, simplemente no funcione. Hemos sido testigos de grandísimas ideas de cooperación multiplayer que no pudieron salir adelante una vez en el mercado gracias a que la gran mayoría de jugadores, no tiene ni la más mínima intención de trabajar en equipo. Ojalá que verdad, GTFO no vaya a sufrir el destino de por ejemplo, Evolve, pues créeme que es un concepto bien especial que cuando tienes a tres personas más trabajando contigo, se producen grandes momentos.

Lo nuevo de la versión 1.0

El modelo de negocio del Steam Early Access puede ser un arma de doble filo. Por un lado puedes haber conseguido a una audiencia cautiva que está dispuesta a seguir con lo que sea que les presentes, y por el otro está el enorme riesgo de haber quemado tu propia idea y que cuando llegue el momento del verdadero lanzamiento, en realidad ya no haya nadie interesado. Lo más probable es que GTFO encuentre un segundo aire y muchas más personas lleguen a jugar ahora que finalmente está su versión 1.0, pero el riesgo está ahí, indudablemente. Pero bueno ¿qué puedes esperar de nuevo en esta versión del juego “ya terminado”?

Creo que de lo primero que hay que hablar es del nuevo sistema de bots que precisamente está pensado para quien busca probar suerte en solitario. Ahora, podrás ser acompañado hasta por tres inteligencias artificiales si es que no encontraste con quién jugar. Desafortunadamente, en el tiempo que tuvimos con el juego en este evento, no pudimos ver esta parte en acción, pero según nos cuentan los desarrolladores, ha sido un reto enorme el poder encontrar el balance correcto, y constantemente se nos repitió que GTFO es un juego completamente diseñado para jugarse con personas reales. Todo esto me indicia que la experiencia no será de lo mejor si juegas solo con estos bots.

De la mano de lo anterior, tenemos un nuevo sistema de matchmaking que te permite formar un equipo con una o dos personas más, para después buscar a un desconocido para poder completar al equipo de cuatro. Indudablemente, una enorme ventaja, pues con esto, tal vez ya solo basta con que encuentres a otro amigo para poder tener una buena experiencia, esto claro, dependiendo totalmente del comportamiento de estos desconocidos y que como te lo decía, es lo que más me preocupa de GTFO.

Pasando un poco a los cambios a nivel de gameplay, te cuento que la versión 1.0 de GTFO tiene más de los que probablemente estábamos esperando. El primero tiene que ver altamente con temas de accesibilidad para reducir un poco la muy violenta curva de aprendizaje del juego. Ahora hay checkpoints en los niveles. Cada determinado tiempo, el juego hace un salvado automático que te permite regresar a ese punto en caso de que el equipo sea eliminado, a diferencia de lo que pasaba en las versiones anteriores en donde si perdías, tenías que iniciar el nivel desde cero. ¿Le resta dificultad a la experiencia? Pues sí, un poco, pero al menos en los niveles que jugué, solo detecté tres checkpoints, y en un par de ocasiones cuando morimos todos, sí se echó a la basura hasta 40 minutos de juego. Por cierto, es posible apagar esta opción por si es que quieres jugar con la mayor tensión posible.

Otra gran sorpresa es el cambio de dimensión. Sí, en ciertos puntos de los mapas, se producirá un cambio de dimensión sin previo aviso. ¿Qué quiere decir esto? Pues básicamente lo que estás pensando. En un abrir y cerrar de ojos, tú y tus compañeros caerán en un mundo totalmente diferente, normalmente en un exterior como un desierto, por ejemplo. Además, puede que ahí conozcas al nuevo tipo de enemigo que llega en esta versión 1.0s, uno que tiene la capacidad de volar y de atacar casi sin hacer ruido. Me sigue poniendo los pelos de punta el pensar en estos extraños monstruos.

Ya para terminar el tema de las novedades, seguro te alegrará saber que ahora, GTFO cuenta con un sistema de comunicación predeterminado sumamente útil por si es que no quieres estar hablando por voz con desconocidos. El poder dar comandos básicos e indicar un punto de interés, ahora es sumamente simple con la versión 1.0. Para rematar, llega un nuevo sistema de armas melee que agrega mucha variedad al arsenal que está a nuestra disposición y que como ya te contaba, juega un papel crucial para el sigilo y el ahorro de municiones.

Como te puedas dar cuenta, la llegada de la versión 1.0 no se trata de solo una movida publicitaria. Es claro que 10 Chambers Collective ha trabajado sumamente duro para llegar a este punto, esto en gran parte gracias a la inversión por parte de Tencent. De igual forma, el equipo desarrollador nos contó que a nivel técnico también hay muchas mejoras que hacen que el juego corra de manera más estable, además de que gráficamente también se le dio un importante retoque que la verdad, lo hacen lucir bastante bien. Quedé bastante impresionado con el uso de Unity para GTFO, pues estamos frente a un juego con un estilo artístico un tanto realista, a diferencia de lo que normalmente vemos cuando se trata de obras hechas con dicho motor gráfico.

Trabajar juntos, o morir juntos

Mi tiempo con GTFO ha sido mucho más interesante de lo que me esperaba. Por mi propio perfil de jugador, este tipo de experiencias suelen ser poco atractivas, pero es claro que 10 Chambers Collective está haciendo todo lo posible por diferenciarse en todos los niveles de sus competidores, y creo que indudablemente lo están logrando, esto por medio de una loable filosofía en donde se pone por encima de todo el presentar un videojuego divertido en el que se generen anécdotas de esas que da gusto platicar con tus amigos. Mi única preocupación como ya te lo había comentado, es la reacción que tenga la comunidad, es decir, qué tan fácil va a ser encontrar con quién jugar que de verdad esté dispuesto a cooperar y que además, entienda la complejidad de este tipo de experiencias porque sí, es un juego bien difícil.

Solo nos queda esperar a ver qué tipo de reacción justamente tiene la comunidad y cómo es que claro, 10 Chambers Collective lidia con los jugadores que solo tienen intención de arruinar la experiencia de otros. Creo que en el mejor de los casos, se va a generar una audiencia de nicho que se autorregule y que simplemente no esté dispuesta a permitir actitudes que rompan el juego. La versión 1.0 de GTFO ya está disponible a través de Steam en la PC, sin planes por el momento de llegar a consolas de acuerdo con lo que los representantes del estudio nos contaron.