Hands On – Dead Space

Rescatando al survival horror moderno

La primera década del siglo en curso fue verdaderamente interesante y hasta inestable para los survival horror. La época dorada de series como Resident Evil y Silent Hill parecía haber quedado atrás y los intentos por renovar al género, no pudieron superar lo que Resident Evil 4 había conseguido. Konami tiró la toalla, pero Capcom siguió adelante por un camino que preferimos no recordar, dándole vida a dos infames entregas. En medio de todo este asunto, aparecía un inquieto Visceral Games que tenía muchas ganas de dejar de ser este estudio solo de soporte dentro de EA, para demostrar su propio talento. Luego de una serie de negociaciones con los altos mandos del importante publisher de Redwood, se le dio luz verde a una IP completamente nueva, una que de la nada, nos haría creer que sí había espacio para los juegos de terror en esta era del alta defunción que tantos retos había representado. 14 años más tarde estamos ante un medio marcadamente diferente pero que de alguna forma, está por entregarnos un remake de nuestro amado, Dead Space.

La verdad es que no dejo de sentirme asombrado de que este proyecto bajo la batuta de Motive Studio sea toda una realidad y que esté tan cerca de llegar. Lo anterior lo digo porque como serie, Dead Space fue apagada debido a que nunca cumplió con las promesas comerciales, esto luego de tres juegos de la línea principal, algunos spin-offs y claro, los otros productos multimedia que surgieron a su alrededor. Lo que quiero decir es que en efecto, es una saga muy querida, pero que jamás vendió gran cosa. Hace unos días tuvimos la oportunidad de viajar hasta Redwood, California para visitar el cuartel general de Electronic Arts y así, junto con un puñado de periodistas de todo el mundo, le pudiéramos poner las manos encima a este retrabajo del adorado survival horror. Nuestro tiempo con el juego fue amplio y en este especial, te vamos a contar cómo nos fue y qué es lo que puedes esperar.

De impresionante presentación

Siempre que se anuncia un nuevo remake o remastered surge la duda sobre qué tan profundo en realidad será el trabajo que se hará con la obra original, esto gracias a una falta de formalización de dichos términos, asunto que claro, muchas veces hace complicado el comunicar qué objetivos se tienen. Desde que fue presentado hace unos meses simplemente como Dead Space, EA subrayó mucho la palabra “remake” y el hecho de que se estaba haciendo prácticamente desde cero aquel juego que se lanzaba en 2008 para el Xbox 360 y PS3 que por cierto, en su momento impresionaba con sus gráficos y en general presentación audiovisual.

Lo primero que vale la pena resaltar antes de pasar a platicarte mucho más de cómo fue mi experiencia con el juego luego de cuatro horas con él a lo largo de sus tres primeros capítulos, es que para este remake se está echando mano de la más reciente versión del Frostbite Engine. Recordemos que a lo largo de su corta, pero interesante historia, Motive Studio ha demostrado ser de los pocos equipos de EA que saben cómo trabajar con esta tecnología. Como dato adicional, la versión original de Dead Space hecha por Visceral Games, se trabajó en un motor propio modificado que ya se había probado en el título de The Godfather lanzado en 2006; es decir, para este nuevo, se está usando tecnología completamente diferente y considerablemente más avanzada que la del original.

Me parece que desde que fue mostrado por primera vez, pudimos notar una muy marcada diferencia gráfica entre este remake y la obra original. Sí, es sumamente impresionante ver lo que Motive Studio ha hecho con este clásico del survival horror, el cual, como ya te lo contaba, era uno de los juegos AAA más avanzados de su tiempo que a pesar de haberse mantenido vigente durante muchos años, indudablemente se queda lejos de lo que se ha logrado recientemente. Lo que te quiero decir con todo este asunto es que el remake de Dead Space se ve y se escucha como un juego de siguiente generación que por cierto, ya ni siquiera saldrá en PS4 y Xbox One. No se necesita ponerlo lado a lado con el título en el que se basa para notar el profundo trabajo que se hizo en prácticamente todos los apartados de la obra.

Indudablemente, el elemento en cuestión que más me impresionó fue la iluminación. Dead Space siempre fue una experiencia tremendamente atmosférica en la que la luz juega un papel crucial, casi como si fuera otro personaje dentro del Ishimura. Entendiendo perfectamente todo esto, la gente de Motive puso gran parte de sus recursos en hacer que esto cobrara nueva vida. La manera en la que las diferentes luces afectan tanto a los personajes, monstruos y claro, los estrechos pasillos de la nave que recorremos, es de verdadero alarido. Sobre todo cuando vienen estos cambios entre un cuarto perfectamente iluminado a casi oscuridad total, notas a la perfección que estás ante un juego contemporáneo AAA que está haciendo uso de un montón de técnicas modernas.

¿Y qué hay de las texturas y otros efectos gráficos? Pues bien, como ya te lo comentaba, para este remake de Dead Space básicamente se trabajó desde cero, casi como si el juego en realidad no existiera de acuerdo con lo que nos contaron algunos de los representantes del estudio desarrollador. Con esto me refiero a que no hay reciclaje de assets ni nada por el estilo, de hecho, la dirección de arte tuvo que ser reimaginada para encajar con la visión que se tenía de esta nueva versión del título. Basta con decir que ahora todo está corriendo en la más reciente versión de Frostbite, asunto que se nota a leguas. Tal vez el único efecto que vi un tanto extraño fue el de la niebla. Algo tiene que no me terminó de convencer, del resto, creo que se está presentando un producto a la altura de lo que estamos esperando todos.

Un punto al que se le puso especial cuidado fue a la manera en la que los necromorphs se van dañando con nuestros disparos. Además de que desmembrarlos se ve y se siente mejor que nunca, la forma en la que la piel se despega de sus cuerpos y va dejando ver otros tejidos hasta el hueso, hace que la experiencia en general sea mucho más visceral. Las físicas de cuerpos son otro tema. Aquí sí me sentí de regreso en 2008. Tanto los cadáveres de los enemigos, como de otros NPCs, tienen un comportamiento extraño cuando están tirados en el pisto que creo, rompe por completo con cómo es que se ve el juego en general.

El sonido ambiental es otro de los elementos más importantes de una experiencia como Dead Space, y a pesar de que en su versión original se hizo un gran trabajo al punto de que sobrevive de buena forma incluso todos estos años más tarde, la gente de Motive sabía que debían de actualizar este apartado. Para lograrlo, casi como se hizo con los gráficos, se grabaron de nueva cuenta todos los efectos que rodean a Isaac en su paso por el Ishimura, desde los tronidos metálicos de las paredes de la nave, hasta los crujidos de un necromorph moviéndose hacia nosotros. Mención honorífica al sonido de las goteras. No sé por qué, pero me llamó enormemente la atención lo inmersiva que se vuelve la atmósfera del juego al escuchar que el agua gotea a lo lejos.

En conclusión, creo que podemos decir que no, este nuevo Dead Space no es una remasterización o solo un trabajo ligero para traer de regreso al viejo clásico. La verdad es que se nota una especial dedicación por parte de Motive para hacerlo sentir como si en realidad estuviera saliendo en esta época y totalmente pensado para hardware de nueva generación, cosa que indudablemente me deja tranquilo y para serte franco, bastante sorprendido sobre todo por el avance que noté el build que jugué, mismo al que si bien, aún le falta trabajo de optimización en su rendimiento, ya se siente como producto casi listo para llegar al mercado. Por cierto, a pesar de que solo probé la versión de PC, se me aseguró que sí se hará uso de las características especiales del DualSense para la versión de PS5.

¿Adiciones que valdrán la pena?

Otra de las cosas que muchos esperan al momento de que se hace un remake, remasterización o cualquier otra forma de relanzamiento, tiene que ver con extras o cambios sustanciales dentro del producto en sí. Pues bien, para este nuevo Dead Space, te puedo decir que la parte de gameplay está prácticamente intacta, es decir, se siente como el primer Dead Space, no obstante, creo que algunos cambios que tienen que ver con la forma en la que exploramos el Ishimura, me hicieron sentir que sí hay sorpresas incluso para quienes le hemos dado más de una vuelta a la obra original.

De lo primero que te quiero contar es justamente de esto que te menciono de la exploración de la nave. En esta ocasión, es posible explorar casi con completa libertad el Ishimura; es decir, te podrás regresar a zonas ya visitadas sin importar en qué capítulo te encuentres. Claro que ahora te estarás preguntando algo como “¿para qué me quiero regresar a zonas que ya resolví?” Pue bien, una de las cosas que más llamó mi atención cuando comencé a jugar, fue que había unas puertas que me pedían tener cierto nivel de acceso para entrar a ellas. Posteriormente, luego de abrir un holograma de una doctora, se me avisó que un sidequest había comenzado. Sí, el nuevo Dead Space tiene sidequests.

La forma en la que estos sidequests funcionan es que con cierto evento, activarás la actividad, misma que seguramente no podrás completar sin cierto nivel de acceso como los que te mencionaba, o sea que tendrás que hacer algo de backtracking para resolver dicho misterio. Y ¿cómo se siente todo esto? La verdad, sumamente interesante, pues hace que la experiencia cobre cierto sabor de metroidvania o algo por el estilo. Además, el quest secundario que pude completar durante mi sesión, me contó una interesante historia sobre una doctora que ya estaba investigando el fenómeno que llevó al Ishimura a la situación en la que nos encontramos. De acuerdo con lo que platiqué con la gente de Motive, estas nuevas actividades no solo amplían el tiempo de juego, sino que hacen crecer considerablemente el propio lore de Dead Space como franquicia.

Una de las primeras cosas que se presumió cuando este remake de Dead Space fue anunciado oficialmente hace unos meses, tenía que ver con que ahora, nuestro querido Isaac Clarke hablaría, asunto que no hizo sino hasta la segunda entrega. El resultado es… pues la verdad no fui muy fan de cómo suena. Al menos estoy seguro de que no es el mismo actor que ya le había dado voz. De igual forma, sus aportaciones las sentí un tanto planas y sin mucho qué aportar, pero tan poco están del todo mal. Por supuesto, algo interesante de mencionar es que algunas partes del guión se tuvieron que modificar para por supuesto, encajar con esta nueva visión, misma que al final, creo que estará ahí, pero sin mucho significado.

Repito, este nuevo Dead Space se juega como ya se jugaba el Dead Space original. Lo que te quiero decir es que si bien, tenemos algunos de los cambios que ya te mencioné además de que ahora, en las secciones de cero gravedad te puedes mover con casi completa libertad, no esperes algo como lo que vimos en Final Fantasy VII Remake o con lo que se hizo con Resident Evil. Acá, Motive dejó casi intacto el trabajo ya hecho por Visceral, cosa que creo, fue una decisión adecuada.

Sobre los extras como diarios desarrollo, arte conceptual, música y demás, la verdad es que no pude ver nada, pues no se nos permitió meternos con el menú principal del juego y cuando pregunté, se me dio una respuesta vaga y sin significado. Si tuviera que adivinar, te diría que este tipo de material no será incluido, cosa que de ser así, me parecería una oportunidad desperdiciada de presentar un documento mucho más robusto de un juego tan querido. Pero digo, también es probable que me equivoque y que al final tengamos un sustancial museo o algo por el estilo. Cruzo los dedos para que así sea.

Motive a la carga

Como amante de la historia de este medio, estoy más que impresionado por la evolución y crecimiento que ha demostrado Motive en los últimos años. De ser solo una compañía de soporte para lo que hacía DICE con los Star Wars Battlefront, ha pasado a encabezar el remake total de uno de los juegos más queridos y respetados de EA, esto sin mencionar que actualmente ya se encuentran trabajando en un título totalmente nuevo de Iron Man. La verdad es que luego de haber jugado y disfrutado tanto de Star Wars Squadrons, creo que los también dueños de Mass Effect, tienen a un nuevo diamante en bruto del que esperamos ver mucho más en el futuro.

Si sentías algún tipo de preocupación por este remake de Dead Space, creo que cayó en las manos adecuadas, sobre todo si tomamos en cuenta que según lo que se me contó, ellos mismos fueron los que tuvieron la iniciativa de trabajar este proyecto, o sea, hay interés y pasión por Dead Space en quienes lo están trabajando actualmente. Solo espero que los problemas de rendimiento con los que me topé con esta versión que probé, no tengan ningún tipo de presencia en el producto final, pues no sería la primera vez que un juego hecho con Frostbite, sufre de este tema en sus primeros días en el mercado.

El remake de Dead Space está programado para salir el próximo 23 de enero en PS5, Xbox Series X|S y PC.