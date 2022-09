Se revelan los requerimientos de Dead Space en PC

Cada vez falta menos para el lanzamiento del remake de Dead Space a principios del próximo año. Sin embargo, este esperado trabajo solo llegará a PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC. Ahora, aunque los detalles aún necesitan aclararse, recientemente se compartieron los requerimientos mínimos de este título para todos aquellos que lo planean adquirir el juego en Steam, Origin o la Epic Games Store.

De esta forma, estos son los requerimientos mínimos del remake de Dead Space en PC:

-Intel Core-i5 8600 o AMD Ryzen 5 2600x.

-8 GB DDR4 RAM.

Por su parte, esto es lo que se recomienda tener para disfrutar de este título

-Intel Core-i5 11600K o AMD Ryzen 5 5600X.

-16 GB DDR4 RAM.

Something’s lurking its way into your wishlist…#DeadSpace will be available on:

– PlayStation®5

– Xbox Series X|S

– Steam

– Epic Games Store

– Origin / EA app pic.twitter.com/z4M0PSQoCh

— Dead Space (@deadspace) September 6, 2022