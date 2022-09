Chainsaw Man es uno de los animes más esperados del año. Aunque ya sabemos que esta adaptación comenzará a transmitirse el próximo mes de octubre, por el momento se desconoce oficialmente la fecha exacta. Sin embargo, parece que esta información ya se filtró, dando a conocer el día en el que podremos disfrutar de la gran aventura de Denji y compañía.

De acuerdo con una filtración, el anime de Chainsaw Man comenzará a transmitirse en Japón el próximo 11 de octubre de 2022. Es así que queda claro que octubre será un mes bastante cargado para esta industria, ya que también tendremos nueva temporada de My Hero Academia, Mob Psycho 100, y Spy x Family, así como los estrenos de Blue Lock, To Your Eternity, y Cyberpunk: Edgerunners.

Chainsaw Man is scheduled to begin broadcasting on Oct 11th — Shonen Jump News – Unofficial (@WSJ_manga) September 7, 2022

Aún con un mes bastante cargado, parece que Chainsaw Man se robará la atención del público. Aunque aún se necesita una confirmación oficial, no sería sorpresa si esta fecha se vuelve una realidad, ya que pondría al trabajo de MAPPA justo al inicio de la temporada de otoño. Solo nos queda esperar a más información al respecto.

Recuerda, el anime de Chainsaw Man se estrenaría el próximo 11 de octubre. En temas relacionados, aquí puedes ver el nuevo tráiler de esta adaptación.

Nota del Editor:

Ya no puedo esperar. Chainsaw Man es uno de mis mangas favoritos, y la idea de por fin ver estos eventos animados de la mano de MAPPA, es algo que me emociona bastante.

Vía: Comicbook