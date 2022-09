Netflix pierde demanda de The Queen’s Gambit

A finales del pasado mes de enero, Netflix recibió una demanda por parte de Nona Gaprindashvili, jugadora de ajedrez de forma profesional, quien acusó a la compañía de “sexismos y mala información” durante el último capítulo de The Queen’s Gambit. Ahora, después de casi un año, este caso ha llegado a su fin, con la compañía de streaming perdiendo el juicio.

Originalmente, Gaprindashvili alegó que su mención en el último capítulo de The Queen’s Gambit fue sexista y una mentirá. Esto fue lo que se menciona en la serie:

“Lo único inusual en ella [Beth Harmon], en realidad, es su sexo, e incluso eso no es único en Rusia. Está Nona Gaprindashvili, pero es la campeona mundial femenina y nunca se ha enfrentado a hombres”.

Para 1968, año en el que se lleve a cabo la serie, Gaprindashvili ya se había enfrentado a, por lo menos, 59 jugadores de ajedrez masculinos. En su momento, la demanda exigía $5 millones de dólares por los daños a su imagen. Ahora, el día de ayer, 6 de septiembre, se confirmó que se llegó a un acuerdo a favor de Gaprindashvili.

De esta forma, Netflix tendrá que pagarle la cantidad determinada a Gaprindashvili. Lamentablemente, por el momento los términos del acuerdo alcanzado no fueron revelados al público. Aunque $5 millones de dólares no pueden sonar como una gran cantidad para una compañía de este tamaño, no hay que olvidar los complicados tiempos en los que se encuentra la empresa, por lo que perder otra demanda puede causar más daños de lo esperado.

En temas relacionados, esto es lo que costaría la suscripción con comerciales a Netflix. De igual forma, se han agregado nuevas funciones a la sección de juegos de esta plataforma.

Vía: Deadline