Netflix agrega funciones a su servicio de juegos

Pese a que menos del 1% de los usuarios de Netflix hacen uso de los juegos que están en la plataforma, la compañía no se da por vencida con sus planes de ofrecer 50 títulos únicos para todos sus suscriptores. De esta forma, recientemente se reveló la implementación de una serie de características básicas que por fin están disponibles en el servicio.

De acuerdo con Steve Moser, actualmente ya están disponibles los “Game Handles” en Netflix. Estos son simplemente el nombre de usuario que elegimos para que nos presente en los juegos, algo sumamente básico que, por alguna razón, no estuvo disponible desde el inicio. Sin embargo, actualmente solo Into the Breach, Mahjong Solitaire y Heads Up! son compatibles con esta característica, y se desconoce cuándo es que más títulos tendrán soporte para los “Game Handles”.

Junto a esto, mineros de datos han descubierto la posibilidad de ver tablas de clasificación e invitar a amigos a las partidas, algo que, aunque por el momento no está disponible, podrían ser implementados en los próximos meses. Al respecto, Kumiko Hidaka, representante de Netflix, señaló que los “Game Handles” se introdujeron el mes pasado, y comentó lo siguiente:

“Siempre estamos buscando mejorar la experiencia de nuestros miembros en el servicio, y estamos explorando diferentes características para enriquecer la experiencia de juegos móviles de Netflix. No tenemos nada más para compartir en estos momentos”.

Por el momento se desconoce cuándo es que veremos implementados los tableros de puntuación y la habilidad de invitar a amigos a ciertos juegos. Sin embargo, considerando que estas son opciones básicas en todos lados, es muy probable que veamos esto dentro de poco. En temas relacionados, estos son los animes que llegarán a Netflix en septiembre. De igual forma, esto es lo que costaría la suscripción con comerciales.

Nota de Editor:

Es muy extraño que algo tan simple como los nombres de usuarios no estuviera disponible desde el inicio. Sin embargo, es aún más extraño que esta característica estuviera disponible desde el mes pasado, y nadie lo supiera, sino hasta hace un par de días. Considerando que menos del 1% de los usuarios hace uso de los juegos, esto no debería ser una gran sorpresa en realidad.

