Estuvimos probando los Razer BlackShark V2

El audio es algo que solemos dejar en segundo o hasta tercer término cuando de entretenimiento se trata. Al menos la gran mayoría del mercado, ve todo este aspecto como un lujo innecesario cuando en realidad, la manera en la que escuchamos videojuegos, películas o series, representa a básicamente la mitad de la experiencia que estamos teniendo. Sí, tu pantalla o monitor puede ser de lo mejor, pero si tu sistema de audio es algo tan simple como las propias bocinas de la TV o los audífonos que venían junto con tu celular, te estás perdiendo de mucho… de verdad. Llevamos ya unos días usando de manera exclusiva los Razer BlackShark V2 para jugar y para consumir todo nuestro entretenimiento y te podemos decir que en efecto, son una de las mejores opciones que hay en el mercado dentro de su rango de precio.

Entiendo perfectamente que la inversión en un sistema de audio implica varias complicaciones. Primero tenemos el gran gasto que representa, mientras que el tema del espacio para instalar una serie de bocinas, consola y demás, puede ser justamente la limitante. Por fortuna, la tecnología en audífonos pensados para el consumo de entretenimiento como videojuegos y cine, ha avanzado mucho y se ha vuelto cada vez más accesible, al punto de que por menos de $500 pesos mexicanos, te puedes hacer de un headset supuestamente decente. Aquí te dirías que tengas cuidado, pues en temas de audio, lo barato suele salir caro. Como siempre lo he dicho, al menos dedica entre $2,500 y $3,000 pesos en los audífonos que usarás para jugar, rango en el que precisamente se encuentran los Razer BlackShark V2.

Me parece que todos sabemos que Razer es de las marcas más reconocidas si de periféricos para gaming hablamos. Sus grandes diseños y alta calidad en sus materiales, los colocan como una de las mejores opciones que hay en el mercado. ¿Debes invertir un poco más? Sí, pero sueles recibir lo que pagaste con tu dinero. Al menos en mi caso, nunca había tenido un headset de Razer, no sé bien por qué, pero ahora que he estado usando los BlackShark V2, he quedado verdaderamente encantado por dos razones bastante simples que creo, todos debemos buscar siempre que compramos un headset: confort y calidad de audio.

Por el hecho de estar en sesiones de dos, tres o más horas de juego como es mi caso, el tema de tener un headset cómodo es sumamente importante. Lo que quiero es justamente olvidarme de que un par de bocina están colgando de mi cabeza pera concentrarme en el juego o película que estoy disfrutando. En cuanto uno se pone los Razer BlackShark V2, quedas asombrado por lo increíblemente ligeros que son y cómo es que se ajustan a tu craneo sin ningún tipo de esfuerzo. El Memory Foam del que están fabricadas sus almohadillas permite que todo el headset descanse cómodamente sobre tus orejas, esto claro, mientras las rodea de una forma muy elegante. De igual manera, quedé encantado por el material del que están recubiertas las almohadillas y la diadema interior, pues se siente ligero y disipa el calor de una gran forma, justamente dejando que pases varias horas con ellos sin que te sientas incómodo, incluso para alguien como yo que utiliza lentes sí o sí.

Probablemente mi única queja en este apartado es que el sistema de ajuste de tamaño, suele moverse de posición fácilmente si por ejemplo, te agachas a recoger algo o das un giro repentino con tu cuello. El tener que detener lo que estaba viendo o jugando para volver a ajustar el tamaño del headset, no es algo ideal. ¿Lo bueno? Es una acción bastante sencilla de hacer.

Pero bueno, pasemos a hablar sobre qué tal es la calidad de audio de este headset. Antes que nada, te cuento que los BlackShark V2 integran los Triforce Titanium 50mm Drivers, tecnología pensada para que las frecuencias bajas, medias y altas, actúen de manera independiente para que cada una se escuche con mucha mejor claridad. Además, los audífonos cuentan con un potente Noise Cancelling que de verdad te separan del mundo real. De hecho, esta parte está pensada para atletas de esports profesionales, los cuales suelen estar en arenas muy ruidosas -o solían estar-. En mi experiencia, hubiera preferido un Noise Cancelling menos agresivo, pues no es del todo seguro aislarte tanto de tus alrededores. En par de ocasiones jugando The Medium, salté del susto al ver que mi hermano entraba al cuarto en el que me encontraba jugando sin que yo escuchara que venía hacía mi. Esto por supuesto, depende de cada quien.

Sí, el principal uso que he hecho de los BlackShark V2 fue para jugar The Medium de principio a fin, título bastante centrado justamente en la experiencia auditiva. Escuchar cada crujido del ambiente y sentir estos sonidos bajos muy intensos, ayudaron a que mi paso con este título fuera mucho más disfrutable. De igual forma, durante el fin de semana vi un par de películas con ellos y la verdad, la pasé muy bien. El tema de tener una perilla de volumen para cambiarlo sin la necesidad de acceder a un menú ni nada por el estilo, es otra cosa que seguro encontrarás muy conveniente. De igual forma, te cuento que este headset es sumamente flexible, pues además de poderlo conectar vía USB para por ejemplo, aprovechar el THX Spatial Audio que es compatible con juegos como Apex Legends, Counter-Strike: Global Offensive, Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, Valorant, entre otros, cuenta con salida de 3.5 mm para conectarlo a un control de Xbox, PlayStation o en general, a cualquier dispositivo con esta entrada universal.

¿Recomiendo los Razer BlackShark V2? Sin duda. Me parece que por mucho, son una de las mejores opciones que hay en el mercado dentro de su rango de precio. Definitivamente me quedo con su grandísimo confort que te permite pasar largas sesiones de juego sin sentirte cansado o incómodo. De igual forma, me parece ideal para quien está buscando un headset que sea muy versátil, es decir, que te funcione para jugar Xbox, PlayStation, Switch o en tu PC, además de que sea también tan funcional para consumir otros medios como películas o series. Si nunca has hecho la inversión en audio para tu entretenimiento, te aseguro que en cuanto lo hagas, pensarás: “cómo es que no lo había hecho antes”.