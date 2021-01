El nuevo parche de Cyberpunk 2077 corrige uno de los mayores problemas del juego

Tal parece que cada semana CD Projekt Red nos entrega un nuevo parche para Cyberpunk 2077. Después de que varios usuarios reportaron una serie de errores nuevos tras la primera gran actualización del juego la semana pasada, incluyendo uno en donde la progresión de la historia principal se volvía imposible, la versión 1.11 ya está disponible, la cual arregla estos inconvenientes.

En general, este nuevo parche está enfocado en arreglar dos errores que surgieron después de la actualización 1.10. Estos son:

-La aleatorización de elementos se ha restaurado al estado anterior.

-Se ha corregido un error en la misión Down on the Street.

De esta forma, los jugadores podrán continuar con la misión de Down on the Street sin problemas. Puedes conocer más sobre este inconveniente aquí. De igual forma, CD Projekt Red ha mencionado que el exploit de guardar recompensas se investigará más a fondo, así que es posible que el siguiente parche nos ofrezca una solución.

En temas relacionados, las herramientas oficiales para mods en Cyberpunk 2077 ya están disponibles. De igual forma, este título tuvo el mejor lanzamiento digital en la historia.

Vía: Cyberpunk