Jeanette Maus, actriz de Resident Evil Village, ha fallecido a la edad de 39 años

Lamentablemente, Jeanette Maus, actriz encargada de darle vida a varios personajes en Resident Evil Village, falleció a la edad de 39 años el pasado domingo 24 de enero, esto después de batallar ocho meses contra el cáncer de colon, así como sufrir de COVID-19 y la enfermedad de Crohn.

Jeanette Maus, fue una actriz, maestra de actuación y escritora que participó en cintas como My Effortless Brilliance y Your Sister’s Sister. Su más reciente trabajo fue Resident Evil Village, en donde se encargó de darle vida a varios personajes, entre ellos una de las principales villanas del título. Este fue el mensaje que compartió Capcom al respecto:

We here at Capcom R&D 1 are deeply saddened to hear about the passing of Jeanette Maus, the talented actress who helped bring several different characters, including our witches to the world in Resident Evil Village. Our hearts go out to her family and loved ones. pic.twitter.com/zG1K6BrkY0

— Capcom Dev 1 (@dev1_official) January 28, 2021