Fans exigen reembolso de Control Ultimate Edition en PS5 tras el anuncio de PS+

El día de ayer, PlayStation reveló los tres juegos que llegarán a PS+ en febrero de 2021. En general, todos los usuarios con este servicio se mostraron felices con la llegada de títulos como Control Ultimate Edition. Sin embargo, hay un sector que no está contento con esto, las personas que ya compraron Control Ultimate Edition y ahora exigen un reembolso.

Como sabrán, la versión definitiva de uno de los mejores juegos de 2019 llegó al mercado el año pasado, e incluye los DLC, así como una serie mejoras visuales que podremos encontrar en PS5 y Xbox Series X. Ahora, esta actualización next-gen iba a estar disponible en diciembre, pero en noviembre se anunció su retraso para el próximo 2 de febrero, mismo día que los usuarios de PlayStation Plus podrán descargar este título.

De esta forma, los fans han pedido que se les reembolse su dinero, ya que la primera vez que podrán jugarlo en PS5 será el mismo día se llegue a través de PS Plus. Junto a esto, algunas personas han señalado que Control Ultimate Edition tuvo un gran descuento en enero, esto para incentivar la compra del juego.

bought Control Ultimate Edition on Jan 11 21. Never downloaded- wanted to wait for ps5 version in feb. now announced its free for ps+ for feb yet @Sony won’t honor my refund cuz it has been >14 days (been 16). @remedygames @sony what a ridiculous and anti-consumer policy

