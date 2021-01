Returnal, la siguiente gran exclusiva de PS5, se ha retrasado, pero no por mucho

Returnal, una de las grandes exclusivas de PlayStation 5 para la primera mitad del año, ya no estará disponible el próximo 19 de abril, como originalmente estaba planeado. Por medio de un tweet, la cuenta oficial de PlayStation ha revelado que este título se ha retrasado, aunque no por mucho.

De esta forma, Returnal ahora llegará a PS5 el próximo 30 de abril. Así es, tendremos que esperar 11 días más para disfrutar de este título que combina elementos de acción con el terror psicológico. De acuerdo con PlayStation, esta decisión fue tomada para darle al equipo de desarrollo, Housemarque, más tiempo para pulir algunos detalles. Esto fue lo que se comentó:

Update: Returnal has a new release date of April 30, 2021. SIE and Housemarque have made the decision to move the release date in order to give the team extra time to continue to polish the game to the level of quality players expect from Housemarque.



See you in April! pic.twitter.com/xb6IBWJ5TQ

— PlayStation (@PlayStation) January 28, 2021