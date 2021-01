Cyberpunk 2077: Las herramientas oficiales para mods ya están disponibles gratuitamente

A diferencia de otras compañías, CD Projekt Red no tiene problemas con que los jugadores modifiquen sus juegos con mods o herramientas similares. Con la finalidad de facilitar este proceso, el estudio polaco ha liberado las herramientas oficiales para mods de Cyberpunk 2077 y cualquier persona las puede descargar sin costo alguno.

Dichas herramientas ya las encuentras disponibles a través del sitio oficial del juego, y según lo describe CDPR, “ayudarán al usuario a crear y modificar sus propias experiencias en el mundo de Cyberpunk 2077.”

Por supuesto, ya existen varios mods para Cyberpunk 2077 que han sido creados de “manera no oficial” por así decirlo. Y no te preocupes, CDPR no te hará nada al utilizar alguno de los mods previamente mencionados, ya que como te decía, estas herramientas oficiales únicamente sirven para facilitar la creación de más mods. Adicionalmente, la compañía mencionó que estarán actualizando estas herramientas junto con el juego, para de esta manera asegurar su compatibilidad en todo momento.

Evidentemente, esto solo es posible para la versión en PC del juego.

