El justo camino que debe seguir Resident Evil

Sí, muy probablemente, la serie estrella de uno de los publsihers y estudios con más legado e historia en todo el medio. Siempre que alguien menciona el nombre de Resident Evil surge algún tema de conversación interesante, ya sea relevante a su basto lore, o a la gran cantidad de altibajos que como franquicia ha tenido a lo largo de los años. Actualmente, podríamos decir que ésta goza de un lugar privilegiado pues luego de un buen rato de fuertes errores en su manejo, Capcom la ha puesto en el lugar correcto. Pero ¿qué camino debe seguir? ¿hacia donde creemos que se debe dirigir de ahora en adelante?

La época post Resident Evil 4 fue verdaderamente complicada para la serie. Shinji Mikami había creado a una autentica leyenda que no solo marcaba el camino que debía seguir la franquicia, sino que revivió a un género considerado muerto y terminó influenciando marcadamente a los famosos shooters en tercera persona. El abrumado éxito de dicha entrega más allá de aclarar las cosas para Capcom, las nubló considerablemente, generando una idea de que sin importar qué tanto cuidaban o no sus productos, éstos serían recibidos con los brazos abiertos por los fans, asunto que resultó ser cierto en buena medida pero que indudablemente, puso en tela de juicio la calidad de la marca en temas artísticos.

Después del estreno de la cuarta entrega y hasta lo que fue Resident Evil 7, es decir, entre 2005 y 2017, vimos una serie de errados movimientos en todas direcciones entre juegos principales y spin-offs con algunas luces no tan intensas. A lo largo de estos 12 años, el nombre de Resident Evil se fue desgastando fuertemente dentro del medio de los videojuegos, esto claro, sin mencionar su pantanoso paso por el mundo del cine. Tanto Resident Evil 5, como Resident Evil 6, se sintieron como estos productos de segunda categoría que estaban a años luz de los verdaderos logros del nombre con el que cargaban (se vale que te gusten, pero su calidad es claramente baja). Claro que el primer Revelations fue una grata sorpresa y los Chronicles resultaron ser shooters interesantes, pero indudablemente, la verdadera alma de Resident Evil brillaba por su ausencia.

Llegó 2017 y en el caso de muchos de nosotros, la fuerte duda e incertidumbre palpitaba en nuestras mentes. “A mi no me vuelven a ver la cara” pensé días antes del lanzamiento recordando lo terribles que me habían parecido las últimas dos entregas de la serie. Resident Evil 7 ha sido una de las movidas más arriesgadas en toda la historia de Capcom, pues en un autentico malabar, el estudio de Osaka decidió reinventar por completo a su franquicia de horror y a la vez, traerla de regreso a sus raíces base. De alguna manera aterrizaron de pie. Sí, esta séptima entrega es un volver a cómo es que siempre funcionaron estos juegos y como me ha pasado en más de una ocasión, puede que esta aseveración choque como un tren fuera de control dentro de tu mente.

¿Por qué aseguro algo así? Pues tan solo basta con detenerse un segundo para ver la manera en la que Resident Evil 7 fue construido. Como seguro recordarás, las primeras tres entregas (también Zero y Code Veronica) de la serie estaban fundamentadas en espacios que hacían las veces de rompecabezas. Una mansión, una estación de policía, etc. Estos lugares plagados de peligros y sustos, en realidad eran puzzles gigantes que debíamos de ir resolviendo poco a poco. Sí, los zombies y demás monstruos estaban bien padres, pero lo que en realidad nos enamoró de Resident Evil fue justamente esto, lo excelentes que eran como títulos de puzzle. Justamente a eso se apegó esta séptima entrega. Es por eso que no me cansaré de decir que esta fue la justa medida de regreso a lo que siempre había hecho tan especial a la serie. ¿Te sigue causando conflicto esto? Pues entonces, queda claro que nunca jugaste los primeros Resident Evil y para ti, la serie más bien es estos juegos de acción de mediana calidad que nos entregaron hace no mucho.

Regresando un poco a la pregunta original de este artículo de opinión. ¿Qué camino debe tomar Resident Evil? Pues creo que la respuesta es clara. Resident Evil debe mantener el sendero que ha seguido desde 2017, pues además de que por fin tuvimos un juego de la serie principal digno del nombre con el que carga, se hicieron autenticas maravillas con lo que fue el remake de Resident Evil 2, resultado que esperemos, se replique con el regreso de la tercera entrega. Sí, Resident Evil 8 debe ser un sucesor directo del 7. Capcom tiene el partido ganado en ese aspecto, solo lo debe mantener. Y del lado de los remakes pues por ahora todo en calma, la verdadera encrucijada llegará cuando entrenen en el terreno de la cuarta, quinta y sexta entrega. A mi parecer el siguiente paso lógico en este frente sería o Code Veronica o Zero, incluso la idea de rehacer el primero no me suena tan descabellada.