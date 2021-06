6 juegos anunciados en E3 que nunca salieron

La celebración de la Electronic Entertainment Expo, mejor conocida como E3 es, sin duda, el momento más emocionante del año para todo amamante de los videojuegos, pues las principales compañías se reúnen para presentar sus más recientes proyectos y claro, para celebrar a todo el medio. Dicho espacio es crucial para estudios y publishers, pues los ojos del mundo están puestos para ver con atención qué viene de nuevo. A pesar de que estar en un E3 es de suma importancia, esto no asegura que tal o cual título vaya a tener éxito, incluso no asegura que siquiera pueda salir al mercado. En esta ocasión recordamos a seis juegos presentados durante diferentes ediciones del magno evento pero que por diferentes circunstancias, no pudieron ver la luz.

Brothers in Arms: Furious 4

Seguro recordarás que en la primera mitad de la década pasada, los FPS tenían tomada a la industria. Por tal motivo, Gearbox y Ubisoft formaron una alianza para probar suerte dentro del género con una saga llamada Brothers in Arms, la cual, luego de un par de entregas bastante destacadas, comenzaba a a ganarse un lugar dentro del medio. Después de lo que fue Hell’s Highway, todos esperábamos con ansias una nueva entrega que concluyera la historia de estos soldados en medio de la Segunda Guerra Mundial. De esa manera llegó E3 2011 y se nos mostró Brothers in Arms: Furious 4, título que según parecía, tomaba mucha inspiración de Inglorious Basterds de Quentin Tarantino. Para infortunio de muchos de nosotros, el proyecto jamás caminó y ya no supimos más de él.

The Dark Sorcerer

E3 de 2013 fue sumamente interesante para la industria, pues básicamente marcaba la pauta de una nueva generación de consolas. Quantic Dream fungía como uno de los principales aliados de Sony y durante el evento, dio a conocer un proyecto bajo el nombre de The Dark Sorcerer, el cual, lucía un nivel de detalle brutalmente interesante que causó bastante revuelo. Al final y de acuerdo con lo que dijo el propio estudio, esto solo se trató de un demo técnico de su motor gráfico y nunca hubo intenciones de convertirlo en un juego completo, sin embargo, otras fuentes aseguraron lo contrario. Vale la pena recordar que se hizo algo bastante parecido con Kara, demostración que se terminaría expandiendo en lo que fue Detroit Become Human. Puede ser que nunca sepamos la verdad de este proyecto.

Deep Down

Uno de esos juegos que hasta la fecha, sigue dando de qué hablar pues nunca falta el que vuelve a preguntar por él. Durante la edición 2014 de E3, Capcom dio mucho de qué hablar al mostrar un avance cinemático de una IP completamente nueva bajo el nombre de Deep Down, la cual, nos daba a entender que el publisher de Osaka tenía planeado lanzar una respuesta al fenómeno en el que se estaba convirtiendo Dark Souls de FromSoftware. Pasaban los meses, luego los años y seguíamos sin tener nuevas noticias del juego. Incluso terminó la generación de consolas y nada. Hasta hace poco, Yoshinori Ono, ex productor de Street Fighter, aseguró que este proyecto no está del todo muerto, pero lo más seguro es que quedó cancelado hace ya mucho tiempo.

Final Fantasy Versus XIII

El proyecto de Final Fantasy XIII durante la era del PS3 y Xbox 360 es uno de los más importantes en toda la historia de Square Enix, pues luego de las tres partes que tuvo esta historia, se tenía planeado que Lighting y sus amigos nos siguieran cautivando. Así, en E3 de 2006, el mundo conoció a Final Fantasy Versus XIII. El tiempo pasó luego de la presentación y pocas noticias nos llegaban hasta que finalmente, se anunció que la visión del juego simplemente no se podía hacer realidad, por lo que se tomó la determinación de mover todo y convertirlo en lo que sería Final Fantasy XV, juego que saldría hasta 2016 ya en el PS4 y Xbox One.

Scalebound

Una de las cancelaciones más dolorosas y polémicas en toda la historia de la industria. Podríamos decir que una de las más grandes estrellas de E3 2016 fue cuando Xbox anunció su alianza Platinum Games en la que el mismísimo Hideki Kamiya, haría un juego exclusivo de Xbox One. La demostración fue excelente y según parecía, el título tenía bastante forma y no tardaría tanto en llegar. Las noticias llegaban a cuenta gotas y claro, los anuncios sobre retrasos no se hacían esperar. De pronto, en una mañana cualquiera, Microsoft anunciaba que por diferencias creativas y demás complicaciones, el juego había quedado completamente cancelado, dándole un duro golpe al Xbox One. Una de la grandes penas en la historia reciente del medio.

Star Wars 1313

Pocos juegos han causado tanto revuelo entre los videojugadores como el que generó Star Wars 1313 cuando LucasArts lo presentó en E3 de 2012. El espectacular demo de este título nos dejaba ver que tomaríamos el control de un Bounty Hunter (después se revelaría que era el propio Boba Fett), y que todo se llevaría a cabo en el bajo mundo criminal de Coruscant. Su estilo muy a la Uncharted y espectaculares gráficos lo convirtieron en una de las estrellas de aquel E3. Lamentablemente, poco tiempo después se anunció que el proyecto estaba muerto tras el cierre del estudio. Hubo esfuerzos para que otros lo retomaran, pero la cosa nunca se concretó y todo quedó en solamente un demo que nos sigue emocionando cada vez que lo vemos.