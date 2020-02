5 juegos que tuvieron un exitoso reinicio

Lanzar un juego online a manera de servicio es una apuesta sumamente arriesgada por todos los recursos monetarios que se requieren. A lo largo de la historia de este medio hemos visto cómo en más de una ocasión, títulos de este tipo tienen desastrosos arranques, quedando prácticamente muertos. A pesar de esto, también hemos sido testigos de que sus desarrolladores no tiran la toalla y por medio de un reinicio, los regresan a la vida. Luego del anuncio de que Anthem recibirá otra oportunidad con una profunda reestructuración en su diseño, nos pareció bien recordar a cinco juegos que tuvieron un regreso exitoso.

Final Fantasy XIV Online

Nuestros listado simplemente no podía comenzar de otra manera. Luego de una muy larga espera, Final Fantasy XIV Online finalmente se lanzó en septiembre de 2010 bajo una inmensa cantidad de problemas de todo tipo. A pesar de que el proyecto parecía muerto, Square Enix decidió abrir la cartera y tras tres tediosos años más en desarrollo, se estrenó Final Fantasy XIV: A Realm Reborn, un auténtico renacimiento que desde el primer minuto dio muy buenos resultados. Ahora, tres expansiones después, cada una mejor que su antecesora, estamos frente a uno de los juegos online más sanos que hay en el mercado y con una de las bases de fanáticos mejor cimentadas y más fieles. Sí, el Final Fantasy MMO que todos habíamos estado soñando, se hizo realidad.

No Man’s Sky

Vaya escándalo el que giró alrededor de No Man’s Sky cuando en agosto de 2016, se quedó a años luz de cumplir con todas las promesas que Hello Games había venido haciendo. Un título plano, sin contenido y demás defectos fue lo que se nos entregó en este título que prometía cambiar para siempre la manera en la funcionaba un concepto como la exploración dentro del medio. A pesar de que en este caso no podríamos estar hablando de un reinicio como tal, la realidad es que es de aplaudir y reconocer la manera en la que el estudio jamás bajó los brazos y a pesar de todo, poco a poco ha venido arreglando su desastre inicial. Actualmente, muchas de las promesas de esta experiencia intergaláctica se han cumplido, pues tenemos un producto bastante robusto en cuanto a contenido que finalmente hace que tenerlo valga la pena.

The Elder Scrolls Online

Un MMO ambientado en el mundo de The Elder Scrolls sonaba como la mejor idea del mundo y una que hacía todo el sentido. En 2014, Bethesda decidió hacer todo este asunto realidad, lanzando The Elder Scrolls Online en medio de una gigantesca expectativa, sobre todo porque previo al estreno, ya se hablaba de un auténtico World of Warcraft Killer. Vaya golpe de realidad el que nos dimos al ver que estábamos frente a una experiencia poco funcional en toda la extensión de la palabra que desgraciadamente, no hacía honor al pesado apellido con el que cargaba. A pesar del turbulento inicio que tuvo medidas como pagar a los jugadores con tal de que estuvieran dentro del título, el estudio le dio una fuerte lavada de rostro que actualmente lo tienen como uno de los títulos online más queridos.

Diablo III

Hasta los más grandes y experimentados pueden fallar. La llegada un nuevo juego de esta franquicia tenía muy emocionados a todos los fans, pero nadie anticipaba que Blizzard no supiera bien cómo hacer que el producto funcionara en un inicio. Problemas de todo tipo fue lo que acompañó al estreno de Diablo III cuando se estrenó originalmente en 2012. Después de reagruparse y hacer muchísimos estudios al respecto que incluso desembocaron en pedir ayuda externa, la tercera entrega de esta serie poco a poco se fue recuperando y tomando el lugar que todos esperaban que ocupara desde un inicio. Esperemos que ahora que tenemos a la cuarta entrega ya anunciada, los padres de Warcraft hagan el trabajo que todo estamos esperando que hagan.

Star Wars: The Old Republic

Cosas como Knights of the Old Republic siempre nos habían hecho querer ver un MMO dentro del universo de George Lucas, sobre todo bajo el mando de BioWare. No, Anthem no es el primer tropiezo de este tipo para los también padres de Mass Effect, pues en 2011, el esperado Star Wars: The Old Republic tuvo un turbulento arranque que lo pusieron al borde de la desaparición. A pesar de que nunca se terminó convirtiendo en el fenómeno que muchos anticipaban, tenemos que aceptar que los arreglos que se le hicieron lo convirtieron en un juego bastante disfrutable que incluso en la actualidad, goza de una base de empedernidos fanáticos que lo siguen jugando regularmente.