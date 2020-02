Consigue dos temas de Star Wars para tu PS4 gratis

Aunque el PS4 tiene literalmente miles de temas, de los cuales la mayoría puedes obtener pagando, también puedes conseguir algunos otros para tu sistema sin tener que gastar un solo centavo. Recientemente, ha habido varios temas gratuitos que puedes descargar, como este de The Last of Us Part II, por ejemplo, y ahora los fans de Star Wars ya pueden conseguir un par de temas adicionales.

La distribuidora de videojuegos Aspyr está ofreciendo unos códigos para dos temas dinámicos de dos títulos clásicos de Star Wars: Star Wars Jedi Knight II: Jedi Outcast y Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy.

Para obtener estos temas gratuitos, deberás ingresar tu correo electrónico y tu fecha de nacimiento en el sitio web de Aspyr. Después de haber hecho esto, se te enviará un código para cada tema al correo que registraste, y después solo tienes que redimirlos en la PlayStation Store de tu PS4.

Fuente: Aspyr