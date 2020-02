Naughty Dog lanza nuevo tema gratuito de TLOU II

Naughty Dog acaba de lanzar un increíble tema dinámico para el PlayStation 4 basado en The Last of Us: Part II. Incluye una adorable ilustración del personaje principal, Ellie, sentada contra un árbol con una guitarra. A pesar de la brutalidad que veremos en esta futura secuela, es un tema sorpresivamente pacífico, y la mejor parte es que la hora del día cambia según el reloj de tu sistema.

Para poder descargar este tema por ti mismo, será necesario introducir alguno de los códigos que te vamos a dejar aquí abajo:

América: 4FMP-BBNM-J5L3

Europa/AU/NZ/Rusia/Medio Oriente/África/India: 9DEK-PKNG-N445

Este código expira el 11 de febrero 2021, así que tienes todo un año para redimirlo.

Hablando de The Last of Us: Part II, recientemente nos enteramos de las ediciones especiales que estarán llegando a nuestro país, y si quieres conocer cuáles son, entonces sigue este enlace. Por otra parte, el equipo detrás de este ambicioso proyecto asegura que este será un juego que hará sentir orgullos a todos los usuarios de PS4.

Fuente: Naughty Dog