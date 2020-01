The Last of Us part II enorgullecerá a los usuarios del PS4, director de TLOU II

The Last of Us es considerado uno de los mejores juegos de la última década, siendo reconocido por los fans y los críticos por igual. Uno podría llegar a pensar que todas estas alabanzas pueden poner presión sobre el equipo de Naughty Dog y su trabajo en la secuela, pero esto parece no ser el caso.

Recientemente, Neil Druckmann, director creativo del proyecto, habló sobre todas estos reconocimientos hacia The Last of Us, asegurando que la secuela hará que los fans de PlayStation se sientan orgullosos. De esta forma, el equipo de Naughty Dog está concentrado en, lo que posiblemente sea, entregarnos su mejor trabajo hasta el momento.

Esta no es la primera vez que Naughty Dog se encuentra en un posición similar, debido que hacer un par de años Uncharted 4: A Thief’s End causaba la misma preocupación en el público, pero al final del día, el estudio logró demostrar que no hay nada de qué preocuparnos.

The Last of Us Part II llegará a PlayStation 4 el próximo 29 de mayo de 2020. Originalmente, su fecha de lanzamiento era el 21 de febrero, pero sufrió de un retrasado de un par de meses.

? here’s the deal… y’all keep being amazing fans and we’ll keep working hard to create great games that make you proud. ❤️ https://t.co/OMvuPTawqS — Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) January 10, 2020

Hablando de reconocimiento, el primer The Last of Us fue considerado el juego de la década por parte de los Metacritic y PlayStation Blog.

Vía: Neil Druckmann