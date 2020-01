Las películas de Studio Ghibli por fin llegarán a Netflix

Las películas de Studio Ghibli son obras de arte que cualquier fan de la animación y el cine debe ver al menos una vez en su vida. Actualmente la única forma de disfrutar estas cintas, es por medio de copias físicas, o gracias al servicio de HBO Max en Estados Unidos. Para nuestra suerte, Netflix por fin tendrá este catálogo a nuestra disposición.

Debido a que en Estados Unidos ya existe una plataforma en donde apreciar estas películas, Netflix de esa región no contará con este catálogo. Sin embargo, las películas estarán disponibles para ver en Asia (excepto Japón), Europa, Medio Oriente, África, Australia, Nueva Zelanda y América (exceptuando el catálogo de los Estados Unidos y Canadá).

A partir de febrero de 2020, los usuarios de Netflix podrán acceder a un catálogo compuesto por Castle in the Sky, My Neighbor Totoro, Kiki’s Delivery Service, Only Yesterday, Porco Rosso, Ocean Waves, y Tales from Earthsea. Valley of the Wind, Princess Mononoke, My Neighbors the Yamadas, Spirited Away, The Cat Returns, Arrietty, y The Tale of The Princess Kaguya llegarán en marzo; y será a partir del 1 de abril cuando se sumen también títulos como Pom Poko, Whisper of the Heart, Howl’s Moving Castle, Ponyo, From Up on Poppy Hill, The Wind Rises, y When Marnie Was There.

La única película ausente será Grave of the Fireflies, puesto que el propio estudio no posee los derechos de la misma.

Mi vecino Totoro, El viaje de Chihiro, El castillo ambulante, La Princesa Mononoke… Estudio Ghibli llega a Netflix en febrero. Mi corazón está así ?y mis ojos ?. pic.twitter.com/NjbFPjZgB0 — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) January 20, 2020

Hablando de Studio Ghibli, tendremos una secuela de Whisper of the Heart en live action. De igual forma, en este año veremos dos proyectos del estudio.

Vía: Netflix