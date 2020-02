Primer vistazo al libro de arte de Death Stranding

The Art of Death Stranding, un libro de pasta dura compuesto por 256 páginas y publicado por Titan Books, está lleno de sorprendente arte conceptual, incluyendo algunos conceptos no utilizados para el popular videojuego desarrollado por Kojima Productions. Este libro también incluye apantallantes obras de Yoji Shinkawa, y aquí puedes ver algunas de sus imágenes.

Estos fragmentos no constituyen un spoiler como tal, pero solo por si las dudas te recomendamos tener cuidado en caso de que no hayas jugado el videojuego. Hay un poco de arte conceptual sin utilizar, vistazo a algunos BTs, y ciertas ilustraciones de entornos y personajes. Si estás familiarizado con el videojuego, seguramente reconocerás muchos de los elementos presentes y cómo es que cambiaron en el diseño final del título. Aquí te dejamos algunas imágenes. Recuerda hacer click sobre ellas para verlas en alta resolución:

Hablando de Death Stranding, un ingenioso YouTuber recientemente convirtió una caminadora en un control para el videojuego, y si quieres ver cómo lo hizo, entonces da click en este enlace. Por otra parte, si estás cansado de las repetitivas animaciones cada vez que te encuentran con BTs, recuerda que ya pueden ser deshabilitadas gracias a la más reciente actualización.

Via: The Verge