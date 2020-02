El creador de Stardew Valley ha revelado los primeros detalles de su siguiente juego

Stardew Valley es uno de los indies más éxitos en años recientes. Después de vender más de 10 millones de copias de este simulador vida/granja/relaciones humanas/pesca/minas y mucho más, Eric “ConcernedApe” Barone, creador de esta propiedad, por fin ha hablado sobre su siguiente proyecto.

Por medio de Twitter, ConcernedApe ha revelado que se encuentra trabajando en múltiples proyectos al mismo tiempo. Uno de estos se desarrollará en el mundo de Stardew Valley, pero no estará relacionada con el aspecto de la granja. El segundo de estos siguen en planeación, pero parece que tendrá algún tipo de conexión con Stardew Valley.

Lamentablemente, por el momento no se han revelado más sobre estos proyectos. Barone mencionó por primera vez que estaba trabajando en más juegos en 2018, así que, es posible que tengamos que esperar un par de años más para conocer cuáles son estos misteriosos proyectos.

Yes, I'm actually working on a couple of new projects. One takes place in the world of Stardew Valley, but is not a farming game. The other, I'm not 100% sure about the world yet, but it will tie into Stardew Valley in some way

— ConcernedApe (@ConcernedApe) February 11, 2020