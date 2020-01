¡Stardew Valley ha vendido más de 10 millones de copias!

Stardew Valley es el pequeño juego indie que se convirtió en todo un éxito a nivel mundial. Hace cuatro años, Eric “ConcernedApe” Barone le ofreció al público uno de los mejores simuladores de granjas, y hoy se ha revelado que más de 10 millones de copias se han vendido a través de las múltiples plataformas en donde podemos experimentar este título.

Stardew Valley, es un juego en el que tendremos que gestionar una granja herencia de nuestro abuelo. Encargándonos de vigilar cosechas, cultivos e instalaciones, se trata de una especie de mezcla entre Harvest Moon y Animal Crossing, aunque con un estilo visual en dos dimensiones retro que ha hecho las delicias del público.

Este título llegó a Steam Greenlight en 2012, y en 2016 por fin se lanzó de manera oficial. Hoy en día es posible encontrar este juego en PlayStation 4, PlayStation Vita, Xbox One, PC, Nintendo Switch, dispositivos iOS y Android. Esperemos que Stardew Valley logre vender muchas más y que ConcernedApe continúe ofreciéndonos más y más contenido.

Stardew Valley has sold over 10 million copies. It's strange & amazing to think back to when I was making this game in my bedroom w/ no clue if anyone would like it. Only 4 years ago! To everyone who has played this game, supported it, and made all of this possible: Thank you!!

