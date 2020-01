Simpsons Hit and Run casi tenía secuela

The Simpsons no ha tenido muchos grandes videojuegos, pero Hit and Run indudablemente es el mejor de ellos. Esta aventura estilo GTA contaba con un mundo abierto lleno de personajes, chistes y referencias al show. Podías jugar como Homero, Marge, Bart, Lisa y Apu, mientras aceptabas misiones y realizabas actividades secundarias del enorme elenco.

La fórmula funcionó tan bien con Los Simpsons, que a veces nos preguntamos por qué no hubo el intento de realizar una segunda parte. Bueno, tal parece que en algún punto hubo una secuela en desarrollo. Esto de acuerdo con Joe McGinn, diseñador para Hit and Run, que así lo confirmó en una entrevista con GAME Media.

“Teníamos unos cuantos prototipos. Recuerdo que nuestro gurú de física – Greg Mayer – logró conectar vehículos, así que podías tener un tráiler siendo arrastrado por otro vehículo con divertidos resultados.”

Desafortunadamente, el juego estaba en desarrollo cuando la licencia para Los Simpsons cambió de manos. McGinn dice que el estudio “no logró llegar muy lejos antes de que EA obtuviera los derechos”, y simplemente tuvieron que seguir adelante.

Parece ser que la secuela lamentablemente nunca verá la luz del día. Pero por otra parte, Vlad Ceraldi, productor de Hit and Run, expresó su interés por trabajar en una versión remasterizada para la generación actual de consolas, y aunque sigue sonando como algo improbable, todo puede pasar.

Fuente: GAME Media