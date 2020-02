Éstas son las ediciones especiales de TLOU II que llegarán a México

Cada día que pasa, es un día menos de espera para el 29 de mayo de 2019 y la inevitable (esperemos) llegada de The Last of Us Part II a las manos de todos los usuarios de PlayStation 4. Si vives en México y deseas obtener una edición de colección, te tenemos buenas noticias, ya que se han confirmado las ediciones y el contenido que llegará a nuestro territorio.

Tanto la Edición Especial, como Edición de Colección estarán disponibles en México, y esto es lo que nos ofrecen:

Edición Especial:

-Steelbok con el juego completo

-Mini libro de arte de 48 páginas de Dark Horse

-Tema Dinámico para PS4 (código de descarga)

-Paquete de 6 Avatares de PSN (código de descarga)

-Soundtrack Digital (código de descarga)

-Mini libro de arte digital de Dark Horse (código de descarga)

Edición de Colección:

-Steelbook con el juego completo

-Estatua de Ellie de 12 pulgadas

-Mini libro de arte de 48 páginas de Dark Horse

-Brazalete de Ellie

-Litografía y carta de agradecimiento

-Paquete de 5 stickers

-Paquete de 6 pines

-Tema Dinámico para PS4 (código de descarga)

-Paquete de 6 Avatares de PSN (código de descarga)

-Soundtrack Digital (código de descarga)

-Mini libro de arte digital de Dark Horse (código de descarga)

Por otro lado, en países como Panamá, Colombia y Perú, aquellos que realicen su pre venta recibirán una gorra como bonus físico. De igual forma, se ha liberado un tema dinámico de The Last of Us Part II para tu PS4, sólo necesitas ingresar 4FMP-BBNM-J5L3 en la PSN y listo.

Hablando de The Last of Us, la secuela contará con “contenido sexual”. De igual forma, se han revelado imágenes de la cancelada película animada de este título de Naughty Dog.

