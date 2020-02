The Last of Us Part II contará con “contenido sexual”

The Last of Us es uno de los mejores juegos de los últimos años, algunos incluso podrían decir que es el mejor de la década pasada. Así que la secuela necesita ser un digno predecesor de este título. A pesar de que no sabemos con exactitud cuál será la historia de Part II, la ESRB ha revelado un par de datos interesantes de lo que podemos esperar.

No es secreto que Neil Druckmann y su equipo están trabajando en una historia dirigida a un público mayor, así que la ESRB se ha encargado de darle la clasificación de M/17+, es decir, para adultos. En primera instancia, esto no es novedad, el original The Last of Us tiene la misma evaluación. Sin embargo, mientras que The Last of Us tiene “Temas sexuales”, Part II se inclina a tener “Contenido sexual” y “Desnudez”.

Por el momento se desconoce qué significa esto para la historia y los personajes. Pero tal parece que The Last of Us Part II nos dejará explorar un tema poco visitado en los videojuegos. No dudamos que Naughty Dog utilice este concepto de la manera más respetuoso posible.

En temas relacionados, éstas imágenes nos muestran el concepto de una película animada de The Last of Us. De igual forma, ¿será posible ver The Last of Us Part II en PC?

Vía: PlayStation