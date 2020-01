¿Veremos The Last of Us: Part II en PC?

La semana pasada, se reportó que Horizon: Zero Dawn llegaría a PC en 2020. Esto evidentemente generó mucha controversia entre la comunidad de PlayStation, pues no a todos les está pareciendo la idea de que Sony empiece a incursionar en el mercado de PC, llevándose a sus exclusivas más grandes. Ahora, parece ser que otro anticipado título de PS4 podría hacer su debut en esta otra plataforma.

Por medio de una oferta de trabajo, Naughty Dog parece estar insinuando que The Last of Us: Part II también podría llegar a la PC. En dicha oferta de trabajo, la desarrolladora está buscando un programador que sepa cómo funcionan las arquitecturas de un GPU actual. Aunque de entrada esto parece inofensivo, después proceden a detallar a las fabricantes de hardware como AMD y Nvidia.

Casi de inmediato, algunos fans han llegado a pensar que esto significa que The Last of Us: Part II está destinado para un eventual lanzamiento en PC. Después de todo, ¿por qué un desarrollador necesita entender múltiples componentes? Aunque por el momento podría no tratarse de nada, habrá que estar al pendiente por cualquier otro detalle para ir conectando los hilos.

Fuente: Naughty Dog