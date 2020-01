Una demo de Yooka-Laylee and the Impossible Lair se aproxima al Switch

Si Yooka-Laylee and the Impossible Lair ha estado en tu radar desde hace tiempo, pero aún no estás muy convencido de comprarlo, entonces Playtronic espera despejar tu incertidumbre con una demo para el Nintendo Switch que debutará a finales de este mes.

De acuerdo con sus desarrolladores, esta prueba gratuita incluirá emocionantes y coloridos niveles 2D, un cambio de estado uno de los escenarios, ciertas modificaciones con las cuales experimentar (una de ellas le da a Yooka una cabeza gigante) y acceso a la titular Impossible Lair. Además, el progreso de esta demo puede ser transferido a la versión completa del juego.

Pero, ¿por qué esperar hasta ahora para lanzar una demo? Bueno, de acuerdo con Playtronic, una demo requiere un esfuerzo bastante significativo, y al igual que con el lanzamiento de un juego completo, ésta también debe ser verificada. Al momento de lanzar el título, simplemente no tenían ni el tiempo ni los recursos para hacerlo.

Fuente: Playtronic