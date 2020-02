Un speedrun de BOTW tiene como objetivo alimentar a todos los perros del juego

Breath of the Wild le ofrece a los jugadores cientos de formas diferentes de experimentar esta nueva versión de Hyrule. Algunos se toman su tiempo para derrotar a Ganon. Otros deciden recorrer cada rincón del mapa y convivir con los NPC’s. Sin embargo, uno de lo más sobresalientes en los últimos meses ha sido un speedrunner que ha alimentado a todos los perros del mapa lo más rápido posible.

Así es, a pesar de que no puedes acariciar a los adorables caninos, es posible alimentarlos y, ocasionalmente, te guiarán a un tesoro oculto como muestra de afección. Pero ¿qué tan rápido puedes hacer esto? Esta es la pregunta que ha respondido Vivoxe, un streamer que en tan sólo 1:35:51 logró completar esta tarea. Puedes ver el speedrun completo aquí.

Al tratarse de un speedrun, podemos encontrar las características de un partida con estas estipulaciones, es decir, Link se salta varias partes del juego, usa su escudo para rebotar contra los enemigos y obtener una gran velocidad en su planeador. La gran diferencia, es que no trata de derrotar a Ganon, sino descubrir cuál es el mejor perro en todo Hyrule.

Vía: Vivoxe