Anteriormente, Fortnite ya ha sido catalogado como una adicción, incluso el propio Príncipe Harry dice que es todavía más adictivo que las drogas y el alcohol. Para combatir esta situación, el experimentado psicólogo francés, Michaël Stora, recomienda sustituir el Battle Royale de Epic por otro juego: The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Stora es de la opinión que la aventura de mundo abierto de Nintendo es la manera perfecta de tratar la mentalidad sumamente competitiva que Fortnite genera en los videojugadores. BOTW, asegura, es una experiencia terapéutica y calmante. Aunque la postura de Stora puede ser un tanto polémica, parece haberle funcionado. Recientemente el especialista ha estado trabajando con niños y adolescentes que sufren de desordenes de comportamiento, y asegura que la técnica ha resultado satisfactoria. De igual manera, ha trabajado como consultor para compañías como SEGA, EA, Microsoft, Activision y Ubisoft.

Aquí puedes ver la entrevista donde Stora habla sobre esta extraña cura:

Via: GoNintendo