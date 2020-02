No esperes ver a Kazuma Kiryu en Tekken 7

Tekken 7 ha tenido una buena cantidad de crossovers desde su lanzamiento en 2017. Personajes como Geese Howard, Noctis e incluso Negan de The Walking Dead han entrado al torneo King of Iron Fist, por lo que pareciera que todo es posible. Sin duda alguna, uno de los personajes más solicitados a lo largo de redes sociales es Kazuma Kiryu, de la saga Yakuza, pero parece ser que el peleador solo se quedará como una petición más.

Katsushiro Harada, productor en jefe de Tekken, le puso fin a la discusión y así lo anunció mediante un tweet:

I approached the board members of my company as you keep saying “Kiryu for TEKKEN” for too long.

A comment from a board member was

“I think it’s more natural for Harada to appear in Yakuza games.”

….. that’s allhttps://t.co/DIRZ3NMa5a

— Katsuhiro Harada (@Harada_TEKKEN) February 6, 2020