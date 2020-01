5 juegos que de verdad te hacen sentir en Japón

Japón y los videojuegos siempre han vivido y vivirán en una estrecha relación. El archipiélago asiático es bien considerado como la Meca de esta forma de entretenimiento que tanto nos apasiona y a lo largo de la historia del medio, hemos visto muchos títulos que intentan ilustrar la vida del país de diferentes maneras, permitiéndote casi oler las calles de sus increíbles ciudades, y haciéndote sentir todo el misticismo de sus suburbios. En caso de que hayas tenido la oportunidad de visitar la nación del sol naciente, estarás de acuerdo con nosotros en que los juegos que te presentamos a continuación, logran transportarte de una manera sumamente especial a suelo nipón.

Persona 5

Gran parte de la magia que se vive dentro de Persona 5 y en general de la serie a la que pertenece, es la manera en la que Atlus ilustra la vida cotidiana que tiene un joven promedio en el Japón urbano. Sí, toda la fantasía y mitología que gira alrededor de la historia que se nos cuenta en este espectacular JPRG es una verdadera maravilla, pero creemos que en buena parte, uno de sus ingredientes claves como experiencia, es la forma en la que justamente te hacen sentir que estás recorriendo los pasillos de una estación de metro den Akihabara o que estás yendo a una típica prepa japonesa.

Shenmue

Desde que Yu Suzuki comenzó con la planeación y desarrollo de Shenmue, señaló que uno de sus principales objetivos era el de hacer que el jugador se pudiera sentir en medio de un típico suburbio de Tokio y la verdad, cuando una revisa lo que al final terminó siendo este revolucionario juego, te puedes dar cuenta de que el importante desarrollador consiguió su objetivo. En el primer título de esta trilogía que por cierto, en su momento se convirtió en el videojuego más caro de todos los tiempos, interpretamos a Ryo Hazuki, joven que tiene desenvolver un complicado misterio relacionado a la muerte de su padre mientras recorre las calles de Yokosuka.

Tokyo Mirage Sessions #FE

En su propio nombre lo lleva. En una colaboración especial entre Atlus y Nintendo, se lanzó el loco concepto de Tokyo Mirage Sessions #FE, JRPG de Wii U que también está llegando al Switch con una versión mejorada y que como nadie, logra llevarnos a las calles de la capital japonesa de una manera sumamente especial. Además, este título toca tomas que no sueles ver dentro de los videojuegos como por ejemplo, la manera en la que funciona la industria del entretenimiento en aquel país, así como la famosa cultura de las Idols. Sí, puede que la idea general del juego suene un poco extraña, pero te aseguramos que funciona de muy buena forma.

Yakuza

Sega es otro de los desarrolladores y publishers que siempre han tenido un especial gusto por ilustrar dentro de sus juegos la manera en la que funciona la cultura urbana de Japón y para prueba, tenemos a Yakuza, especial franquicia que nos pone en medio de la temida mafia de la nación del sol naciente para dar a entender un poco cómo es que la criminalidad organizada puede vivir en un país tan civilizado. A lo largo de cada una de sus entregas, hemos conocido las calles de diferentes ciudades japonesas, las cuales, casi nos han permitido percibir los olores de sus grandes comidas y a la vez, palpar la manera en la que se vive en esos lugares.

The World Ends With You

Todos sabemos perfectamente que como parte de su proceso de occidentalización, Tokio se ha convertido en una de las capitales más cosmopolitas de todo el mundo, luciendo un estilo en cultura urbana sumamente especial. Si uno quiere ver todo esto de primera mano, tan solo basta con visitar el distrito de Shibuya, en donde la moda lo es todo. Sin lugar a dudas, un juego que ilustra todo este asunto a la perfección es The World Ends With You, RPG de acción y ritmo desarrollado por Square Enix y con toda la mano de Tetsuya Nomura, que originalmente vimos en el Nintendo DS y que hace poco, también recibió un port para el Switch.