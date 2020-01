El mercado móvil recolectó más de $61 mil millones de dólares en 2019

2019 no sólo fue un gran año para la forma convencional en la que consumimos videojuegos, sino que el mercado móvil creció bastante. Durante el año pasado, juegos como Call of Duty: Mobile, Pokémon Go y muchos más ayudaron a que esta industria lograra recolectar $61.7 mil millones de dólares.

De acuerdo con Sensor Tower, este número representa un crecimiento del 12.8% en comparación con el 2018, en donde se registraron 55 mil millones de dólares. El dinero recolectado en juegos móviles representó el 68% de los ingresos totales de iOS para el año, y un enorme 84% para Android.

Juegos como Pokemon GO, Fire Emblem Heroes, Garena Free Fire, Call of Duty: Mobile y muchos otros contribuyeron al gasto en masa. Sin embargo, fue Honor of Kings, juego de Tencent, el que se posicionó como el título móvil más rentable del año, con casi $1.5 mil millones de dólares.

Sensor Tower espera que las estadísticas de gastos móviles aumenten aún más en 2020, a pesar de la saturación máxima de los dispositivos móviles, debido a la creciente monetización de las aplicaciones que no son de juegos. Este año veremos a compañías, como Capcom y Square Enix, ofrecernos experiencias dedicas para este medio, y algunas serán exclusivas de China.

Hablando de juegos móvil, Teamfight Tactics de LoL llegará a esta plataforma en marzo de este año. De igual forma, Square Enix ya se encuentra trabajando un MMORPG de FFXV para este medio.

Vía: Sensor Tower