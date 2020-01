5 juegos de Wii U que urge tener en Switch

Después del enorme fracaso comercial que representó el Wii U y ahora, los grandes números en ventas que ha venido registrando el Switch, Nintendo ha tomado el camino lógico al llevar varios de los títulos exclusivos de su pasada consola, a la nueva plataforma híbrida. Si bien, dicha práctica ha mantenido un paso constante, creemos aún hay varios juegos que necesitan dar el salto cuanto antes. A continuación te presentamos una lista de cinco juegos exclusivos de Wii U que según nosotros, urge ya tenerlos en el Switch. Esperamos tus comentarios al respecto.

Super Mario 3D World

Probablemente el juego que más se ha pedido desde que vimos que la idea de tener juegos de Wii U en el Switch, era toda una realidad. Super Mario 3D World es sin duda, uno de los mejores títulos de la pasada consola de Nintendo e incluso para muchos, de lo más destacado que le hemos visto al plomero más famoso del mundo a lo largo de su amplia historia. Debido al prácticamente nulo uso del Gamepad del Wii U en este juego, creemos que llevarlo al Switch sería una tarea sumamente sencilla, además de que claro, el factor de poderlo jugar con hasta tres amigos más cada uno con un solo Joy-Con, hace todo el sentido del mundo. Estamos seguros de que el anuncio no tardará en llegar.

Star Fox Zero

Si hablamos de juegos totalmente incomprendidos, muy probablemente el nombre de Star Fox Zero ocuparía un lugar bastante alto. Cuando en abril de 2016 este juego se lanzó, el Wii U se encontraba viviendo sus horas más bajas, por lo que había un fuerte desencanto entre el público y la consola. Para rematar, Platinum Games decidió hacer un loco experimento con los controles del juego, aprovechando muchas de las capacidades del Gamepad del Wii U. Desgraciadamente y a pesar de los logros en el gameplay, la mayoría decidió hacerlo a un lado y no tomarse el tiempo de comprender sus bondades. Ahora con el Switch en un panorama muy diferente al de su antecesora, creemos que es tiempo de que se le dé una segunda oportunidad a la más reciente entrega de Fox McCloud. Sin duda, la labor de hacer el port sería compleja, pero creemos que se podría lograr con muy buenos resultados.

Xenoblade Chronicles X

Para muchos y con justa razón, Xenoblade Chronicles se ha convertido en el JRPG insignia de Nintendo y en caso de que no lo recuerdes, el Wii U tuvo su propia entrega que por obvias razones, no recibió la atención que se merecía. Estamos completamente seguros de que como en otros casos, tan solo es cuestión de poco tiempo para que se anuncie que Xenoblade Chronicles X estará llegando al Switch. Es importante recalcar que si esto se llegara a dar, la saga estaría completa en la actual consola de la Gran N, pues vale la pena recordar que una versión remasterizada del primer Xenoblade Chronicles que vimos originalmente en el Wii, estará llegando en algún punto de este mismo 2020 al Switch.

The Wonderful 101

En lo artístico, Platinum Games tuvo un paso más que destacado durante la era del Wii U, sin embargo, la forma en la que experimentó con el uso del Gamepad, simplemente no le hizo click a muchos por más brillantes que eran sus ideas. Ejemplo de lo anterior fue el fabuloso The Wonderful 101, juego dirigido por el propio Hideki Kamiya que rompió muchos moldes para presentar un montón de nuevos conceptos dentro de los hack & slash. Sin lugar a dudas, sabemos que el reto de llevar un título que está tan cazado con su plataforma de origen a otra con características marcadamente diferentes, será bastante elevado, no obstante, creemos que si el estudio desarrollador le dedica el tiempo y recursos suficientes, podrían salir con algo verdaderamente interesante. Es importante que este juego en específico llegue a algo como el Switch, pues más gente debe probar sus mieles.

Pikmin 3

Como franquicia, Pikmin siempre ha sido bastante ignorada por los fanáticos de Nintendo, al punto de que sus juegos se han convertido en productos para un nicho del nicho. Cuando el destino del Wii U seguía sin definirse, un equipo lidereado por Shigeru Miyamoto decidió lanzar la tercera entrega de estos fabulosos juegos de estrategia. Pikmin 3 es magia dentro de un disco que una vez más, fue despreciada por un ingrato público. Un título tan destacado en todos sus apartados merece una segunda oportunidad y ahora que el Switch goza de ocupar el trono dentro del medio, es el mejor momento para ponerlo de nueva cuenta en el mercado.