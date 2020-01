Éstos son los juegos más vendidos en EE.UU. en los últimos 20 años

Con el inicio del 2020, muchas compañías se han encargado de recopilar información de los últimos años. En específico, el grupo NPD, quienes se dedican a recolectar datos sobre la industria y de las ventas de videojuegos en Estados Unidos, han lanzado una lista con los 40 títulos más vendidos en esa región en los últimos 20 años.

NPD ha creado dos listas, cada una con 20 juegos. La primera está enfocada en los años de 2000-2009, mientras que la segunda toma en cuenta los juegos con más copias vendidas entre el 2010 y 2019. A continuación te dejamos las listas completas:

2000-2009

-Guitar Hero III: Legends Of Rock

-Fit

-Wii Play W/Remote

-Guitar Hero World Tour

-Call of Duty: Modern Warfare 2

-Call of Duty 4: Modern Warfare

-Mario Kart Wii

-Grand Theft Auto: San Andres

-Call of Duty: World at War

-Guitar Hero 2

-Rock Band 2

-Madden NFL 07

-Halo 3

-Madden NFL 08

-Grand Theft Auto: Vice City

-Madden NFL 09

-Halo 2

-Grand Theft Auto IV

-Madden NFL 06

2010-2019

-Grand Theft Auto V

-Call of Duty: Black Ops

-Call of Duty: Black Ops II

-Call of Duty: Modern Warfare 3

-Call of Duty: Black Ops III

-Call of Duty: Ghost

-Red Dead Redemption II

-Call of Duty: WWII

-Call of Duty: Black Ops IIII

-Minecraft

-Call of Duty: Advance Warfare

-Call of Duty: Modern Warfare (2019)

-Elder Scrolls V: Skyrim

-Mario Kart 8

-Call of Duty: Infinity Warfare

-Battlefield 1

-Battlefield 4

-Destiny

-The Legend of Zelda: Breath of the Wild

-Star Wars Battlefront (2015)

Hay que considerar que estas listas sólo toman en cuento juegos que tiene precio, y dejan de fuera títulos free to play, microtransacciones y DLC. Probablemente la década de 2000 al 2009 no tenga muchos cambios, pero considerando estos factores es probable que de 2010 a 2019 las posiciones sean diferentes.

De igual forma, prácticamente todos los juegos de Call of Duty que vimos en la última década se encuentran en esta lista. Rockstar, quien se encontraba en los últimos lugares entre 2000 y 2009, logró posicionar a GTA V como el más vendido de los últimos 10 años.

The NPD Group: U.S. Top 20 Best-Selling Games by Decade 2000 through 2019 ranked on dollar sales #videogames pic.twitter.com/5RmKgISbNi — NPD Games (@npdgames) January 17, 2020

Vía: NPD