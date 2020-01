Iron Man VR se retrasa hasta mayo de este año

Otro día, otro retraso. El estudio Camouflaj ha anunciado que Iron Man VR para el PSVR ha sido retrasado. Su fecha original de lanzamiento era el 28 de febrero de 2020, pero ahora se ha movido hasta el 15 de mayo de este año.

La única explicación que dio el estudio estadounidense, es que necesitan el tiempo extra para entregarle al público una experiencia de calidad a todos los usuarios del PS4. Sin duda es una lástima, pero como son sólo tres meses, no tendremos que esperar mucho. Esperemos que este trabajo sea uno bastante memorable una vez que esté disponible.

In order to deliver on our vision and meet the high expectations of our amazing community, we’ve made the difficult decision to move Marvel’s Iron Man VR to a May 15, 2020 release. We truly appreciate your patience and understanding. You’ll be hearing from us again soon!

— Camouflaj (@Camouflaj) January 17, 2020