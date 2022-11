5 juegos a seguir en diciembre

2022 se ha ido en un abrir y cerrar de ojos. Sobre todo esta temporada fuerte de estrenos se ha pasado mucho más rápido de lo que pensábamos. Normalmente, diciembre representa un descanso para todos si de estrenos de consideración hablamos, sin embargo, de unos años para acá, incluso las últimas semanas del año, están cargadas de lanzamientos sumamente interesantes. En caso de que esperaras que la temporada de fiestas fuera tranquila, te tenemos la noticia de que no será así, pues la verdad es que hay más de un título que creemos, debes de tener muy en cuenta. A continuación te presentamos a cinco juegos que estarán llegando al mercado en diciembre que la verdad, nos emocionan mucho.

The Callisto Protocol

Luego de haberse convertido en leyenda por haber sido la mente creadora de Dead Space, juego que vino a cambiar al survival horror en una época en la que parecía haber muerto, Glen Schofield decidió tomar rumbo propio y abrir un nuevo estudio, uno que desde hace ya unos años ha venido trabajando en un nuevo juego de terror AAA. Desde que se mostró, The Callisto Protocol nos dejó sumamente emocionados por todo su concepto y formas, las cuales, evidentemente nos recuerdan a los orígenes de su director. Claro que lo mejor es mantenerse tranquilo con el tema de las expectativas y demás, sin embargo, no podemos evitar sentir una enorme emoción por todo lo que esta experiencia tendrá para ofrecernos cuando se esté lanzando este 2 de diciembre en consolas de pasada y actual generación, así como en la PC.

Marvel’s Midnight Suns

Fuera de lo que fue Marvel’s Avengers, la realidad es que los juegos más recientes de la importante casa de cómics han dado resultados sumamente destacados. Ahora, se hará una interesante apuesta con lo que será Marvel’s Midnight Suns, título que además de estar tomando una IP no tan conocida de la marca, se irá por un género mayormente desconocido por quienes consumen videojuegos de súper héroes. De la mano de Firaxis Games, padres de XCOM, veremos a personajes como Blade, Wolverine, Iron Man y más, dentro de un RPG táctico bastante interesante que indudablemente nos contará otra versión de este universo. La verdad, todo pinta muy bien y estamos casi seguros de que este 2 diciembre, el juego nos dará una alegría cuando lo estamos jugando en nuestros PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S o PC.

Need for Speed Unbound

Desde hace ya una buena cantidad de años, la serie de Need For Speed ha perdido mucha tracción. Sus juegos, a pesar de no ser malos, quedan a deber por una marcada falta de personalidad que los ha convertido en experiencias genéricas que a pocos emocionan. Sabiendo perfectamente todo esto, EA ha tomado la determinación de que la serie regrese a las manos del mítico Criterion, estudio que indudablemente le dará un refresco a todo el concepto. Para prueba, lo que hemos visto hasta el momento de Need for Speed Unbound, el cual, nos ha encantado por su estilo visual y en general ideas de gameplay. Espera el regreso de la carreras callejeras este 2 de diciembre en PS5, Xbox Series X|S y PC.

Dragon Quest Treasures

Todo amante de los RPG japoneses tienen en un lugar muy especial a la serie de Dragon Quest, la cual, lleva ya varios años en silencio desde la onceava entrega de su línea principal. La buena noticia acá es que el próximo 9 de diciembre, el Nintendo Switch estará recibiendo en exclusiva a Dragon Quest Treasures, spin-off que nos llevará de regreso al maravilloso mundo creado por Yuji Horii. Lo mostrado hasta el momento nos deja entrever que estaremos frente a un juego de no tan alto presupuesto, pero seguramente con mucho corazón y grandes momentos que creemos, debes de checar en cuanto tengas la oportunidad.

Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion

Nos encontramos en una época en la que Final Fantasy VII está muy de moda. Luego del éxito de su remake y el reciente anuncio de su secuela, todo lo relacionado con esta parte de la historia de la mítica saga de Square Enix, está dando mucho de qué hablar. Aprovechando dicho momento, se anunció que el próximo 13 de diciembre, Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion estará llegando a consolas de pasada y actual generación, así como al Nintendo Switch y PC. Por supuesto, este juego se trata de una revisión a muchos niveles del querido juego que hace unos años se convertía en uno de los juegos más icónicos y queridos de toda la librería del PSP.